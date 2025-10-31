リディアダンスアカデミー可児校にてはるとの新クラス開講！！
キッズダンススタジオ「リディアダンスアカデミー」は、岐阜県可児市のダンススタジオにて新クラス（担当：はると）を11月5日よりスタートいたします。
HP：https://re-dia.jp/blog/kani-newclass-haruto/
［講師］
はると
［担当レッスン］
■毎週水曜日
16:30～17:30 リトル
17:45～19:00 キッズ&一般 HIPHOP
［経歴］
BE:FIRST X ATEEZ / Hush-Hush MV出演
JDACダンス認定指導員初級資格取得
［レッスン内容］
ダンスの楽しさを第一に、生徒の皆さんとダンスの楽しみ方を一緒に見つけていく時間にできればなと思っております！
［月会員様向け無料レッスン］
無料体験会：2025/11/5
体験ご希望の方は、予約サイトからご予約をお願いいたします。
https://redia-dance.hacomono.jp/reserve/schedule/52/58?date_from=2025-10-30
該当クラスを選択いただくと新規開講無料チケットが購入できますので購入後ご予約ください。
尚、11月休会の方とチケット会員の方は無料体験の対象外となります。
繰越チケットや1回チケットでご予約ください。
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミー可児校へ』
初回体験料は無料になっております。
まずは体験へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー可児校
所在地：〒509-0207 岐阜県可児市今渡1619-28 メゾンルペール１F北号室
最寄駅：名鉄広見線日本ライン今渡駅 下車 車で４分（国道２１号線可児御嵩インター方面）
開講曜日：月・水・木・金・土・日
ホームページ：https://re-dia.jp/kani/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332830&id=bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約17校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市にも開校している。2025年4月には神奈川県川崎市にも新設校をオープンした。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・岐阜県岐阜市・長野県長野市・兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市にも開校しております。
2025年4月には、神奈川県川崎市に新設校をオープンいたしました。
フランチャイズオーナー様も募集しております。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
