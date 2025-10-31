ららぽーとで見つかる！FREAK‘S STOREのNANGAであったか冬支度。コラボレーションを記念し、NANGA寝袋が抽選で当たるキャンペーンを開催。

株式会社デイトナ・インターナショナル

毎年大好評のNANGA×FREAK’S STOREコラボレーションを記念し、2025 年 10 月 31 日(金)～ 11 月 13日(木)期間中、『ららぽーとで見つかる！FREAK‘S STOREのNANGAであったか冬支度。NANGA寝袋が抽選で5名様に当たるキャンペーン』を開催。

詳細を見る :https://www.daytona-park.com/feature/995382

=応募方法=

Step1：FREAK’S STORE公式Instagram(@freaksstore_official)をフォロー

Step2：対象投稿にコメント

※ららぽーと公式Instagram(＠lalaport_official)をフォローいただくと当選率UP

=応募期間=

2025 年 10 月 31 日(金)16:00～ 11 月 13日(木)23:59

NANGA×FREAK’S STOREコラボレーションアイテム ７型展開！

ららぽーと NANGA×FREAK’S STORE別注商品 展開店舗

FREAK'S STORE ららぽーと富士見

埼玉県富士見市山室1-1313ららぽーと富士見 2F



FREAK'S STORE ららぽーとEXPOCITY

大阪府吹田市千里万博公園2-1ららぽーとEXPOCITY Ma棟 1F



FREAK'S STORE ららぽーと豊洲

東京都江東区豊洲2-4-9アーバンドック ららぽーと豊洲 CENTER PORT 1F

FREAK'S STORE ららぽーと愛知東郷町

愛知県愛知郡東郷町東郷中央土地区画整理事業 62街区1・3ららぽーと愛知東郷 1F

FREAK'S STORE ららぽーと安城

愛知県安城市大東町9‐30 ららぽーと安城 1F



FREAK'S STORE ららぽーと海老名

神奈川県海老名市扇町13-1ららぽーと海老名 2F

FREAK'S STORE ららぽーと和泉

大阪府和泉市あゆみ野4丁目4-7ららぽーと和泉 3F

FREAK'S STORE ららぽーと立川立飛

東京都立川市泉町935-1ららぽーと立川立飛 2F

FREAK'S STORE ららぽーと沼津

静岡県沼津市東椎路字東荒301番地3ららぽーと沼津 2F



FREAK'S STORE ららぽーとTOKYO-BAY

千葉県船橋市浜町2-1-1ららぽーとTOKYO-BAY 南館 2F

FREAK'S STORE ららぽーと横浜

神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1ららぽーと横浜 1F

NANGA / ナンガ

ナンガは、1941年に先代「横田晃」によって、近江真綿布団の産地からスタートした、羽毛の町から生まれた寝袋メーカーです。

社名「ナンガ」はヒマラヤ山脈にある「ナンガ・パルバット」に由来しています。ナンガ・パルバットは標高8126mで世界で9番目に高く、別名「人喰い山」とも恐れられ、今までにたくさんの遭難者を出してきた登頂が困難な山のことを指し、その社名には創業者横田晃の「困難だからこそやってやろう、みんなが登らんとこを登ったろうという」という思いが込められています。

そのNANGAのこだわりは羽毛です。長年培ってきた、羽毛の選定・洗毛・管理のノウハウによって、よりあたたかい羽毛製品を作り続けることができています。

FREAK’S STORE/フリークス ストア

「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。

1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。