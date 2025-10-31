【新年会・忘年会】名古屋市栄のウッドデザインパーク栄、最大100名様まで対応可能な貸切プラン解禁

ウッドデザインパーク株式会社

名古屋・栄の中心、ドン・キホーテ栄本店6階にある「屋内BBQレストラン ウッドデザインパーク栄店」は、忘年会・新年会シーズンに合わせ、最大100名までの“貸切強化”体制での受け入れを開始しました。

駅徒歩すぐの好立地×全天候の屋内空間で、幹事さまの不安を解消しながら、大人数でも一体感のあるパーティを実現します。

貸切（最低保証料金）プラン

最低人数：平日30名～／土日40名～

表記は会場貸切の最低保証料金です（料理・飲み放題・オプションは別途）

レイアウト自由／機材・備品の事前相談可

時間 × 最低保証料金

3時間：平日 \150,000／土日 \250,000

6時間：平日 \250,000／土日 \300,000

9時間：平日 \350,000／土日 \400,000

※時間延長やリハ利用はご相談ください。料金は時期・貸切内容により変動する場合があります。

選べる料理コース（お一人さま料金）

ご宴会の趣旨・ご予算に合わせて、お一人さま料金の料理コースを選択いただけます。すべてバケット or ライス付き。

4,000円コース

BBQプレート：季節の野菜2種／粗挽きフランクフルト／ワイルドベーコン／レモンハーブチキン

ドリンク：ソフトドリンク飲み放題（90分）

5,000円コース

BBQプレート：季節の野菜2種／粗挽きフランクフルト／ワイルドベーコン／レモンハーブチキン／三元豚の肩ロース

ドリンク：ビール付アルコール飲み放題

6,000円コース

前菜：フライドポテト／枝豆

BBQプレート：季節の野菜4種／粗挽きフランクフルト／ワイルドベーコン／レモンハーブチキン／国産和牛のステーキ

ドリンク：ビール付アルコール飲み放題

8,000円コース

前菜：フライドポテト／枝豆

BBQプレート：季節の野菜4種／粗挽きフランクフルト／ワイルドベーコン／レモンハーブチキン／国産和牛のステーキ＆フィレミミ

デザート：ティラミス風バニラアイス

ドリンク：ビール付アルコール飲み放題

※コース内容・提供時間・税表記は仕入れ等で変動する場合があります。最新情報は予約時にご確認ください。

会場の特徴

最大100名まで貸切OK（81席規模）：立食・着席レイアウトに柔軟対応

全天候の屋内BBQ：火おこし・片付け不要の“手ぶら”進行

設備：Wi-Fi／プロジェクター等あり（持ち込み・接続は事前確認をお願いします）

アクセス：栄駅から徒歩すぐ、ドン・キホーテ栄本店6Fで迷いにくい導線

注意事項・ご案内

料金は会場貸切の最低保証です。お料理コース／飲み放題／オプションは別途。

ご利用人数：平日30名～／土日40名～。人数増減・時間延長は事前にご相談ください。

税込/税別や提供時間の詳細、機材・装飾の持ち込み可否はご予約時のご案内に準拠します。

アレルギー・宗教対応は事前にお申し付けください。

未成年者の飲酒防止・お車を運転される方の飲酒は固くお断りします。

キャンセル・変更は所定の予約規約に基づきます（詳細はお見積り時にご案内）。