【新年会・忘年会】名古屋市栄のウッドデザインパーク栄、最大100名様まで対応可能な貸切プラン解禁
名古屋・栄の中心、ドン・キホーテ栄本店6階にある「屋内BBQレストラン ウッドデザインパーク栄店」は、忘年会・新年会シーズンに合わせ、最大100名までの“貸切強化”体制での受け入れを開始しました。
駅徒歩すぐの好立地×全天候の屋内空間で、幹事さまの不安を解消しながら、大人数でも一体感のあるパーティを実現します。
貸切（最低保証料金）プラン
最低人数：平日30名～／土日40名～
表記は会場貸切の最低保証料金です（料理・飲み放題・オプションは別途）
レイアウト自由／機材・備品の事前相談可
時間 × 最低保証料金
3時間：平日 \150,000／土日 \250,000
6時間：平日 \250,000／土日 \300,000
9時間：平日 \350,000／土日 \400,000
※時間延長やリハ利用はご相談ください。料金は時期・貸切内容により変動する場合があります。
選べる料理コース（お一人さま料金）
ご宴会の趣旨・ご予算に合わせて、お一人さま料金の料理コースを選択いただけます。すべてバケット or ライス付き。
4,000円コース
BBQプレート：季節の野菜2種／粗挽きフランクフルト／ワイルドベーコン／レモンハーブチキン
ドリンク：ソフトドリンク飲み放題（90分）
5,000円コース
BBQプレート：季節の野菜2種／粗挽きフランクフルト／ワイルドベーコン／レモンハーブチキン／三元豚の肩ロース
ドリンク：ビール付アルコール飲み放題
6,000円コース
前菜：フライドポテト／枝豆
BBQプレート：季節の野菜4種／粗挽きフランクフルト／ワイルドベーコン／レモンハーブチキン／国産和牛のステーキ
ドリンク：ビール付アルコール飲み放題
8,000円コース
前菜：フライドポテト／枝豆
BBQプレート：季節の野菜4種／粗挽きフランクフルト／ワイルドベーコン／レモンハーブチキン／国産和牛のステーキ＆フィレミミ
デザート：ティラミス風バニラアイス
ドリンク：ビール付アルコール飲み放題
※コース内容・提供時間・税表記は仕入れ等で変動する場合があります。最新情報は予約時にご確認ください。
会場の特徴
最大100名まで貸切OK（81席規模）：立食・着席レイアウトに柔軟対応
全天候の屋内BBQ：火おこし・片付け不要の“手ぶら”進行
設備：Wi-Fi／プロジェクター等あり（持ち込み・接続は事前確認をお願いします）
アクセス：栄駅から徒歩すぐ、ドン・キホーテ栄本店6Fで迷いにくい導線
注意事項・ご案内
料金は会場貸切の最低保証です。お料理コース／飲み放題／オプションは別途。
ご利用人数：平日30名～／土日40名～。人数増減・時間延長は事前にご相談ください。
税込/税別や提供時間の詳細、機材・装飾の持ち込み可否はご予約時のご案内に準拠します。
アレルギー・宗教対応は事前にお申し付けください。
未成年者の飲酒防止・お車を運転される方の飲酒は固くお断りします。
キャンセル・変更は所定の予約規約に基づきます（詳細はお見積り時にご案内）。