【銀座 蔦屋書店】イラストレーション展示の新たな可能性を切り拓いてきた米山舞が2年ぶりの個展「YONEYAMA MAI EXHIBITION “arc”」を12月6日（土）より開催。



●銀座 蔦屋書店クリスマスフェアのメインビジュアル「EYE - noël」





※「EYE - noël」のディスプレイ展示は11月14日（金）開始予定











作品販売について会場展示作品は、12月6日（土）11：00より販売開始。プレセールスの状況により会期開始前に販売が終了することがあります。アーティストプロフィール米山 舞 ／ よねやま まい長野県出身。イラストレーター・アニメーター・アーティスト。映像監督としてもCMやMVなどで印象的な作 品を発表している。また、精力的に個展を行う中で最新技術を探し出し、デジタルイラストレーションの可能性を常に模索している。アニメーション会社に在籍したのち2018年からイラストレーターとして装画・広告などを手掛け、2019年には初個展となる「SHE」、2021年 個展「EGO」を開催、2023年PARCO MUSEUM TOKYOにて開催された「EYE」はアクリルにUV印刷を施したレイヤー作品を多く発表。イギリス・ロンドンのサーチギャラリーで開催された展覧会「START ART FAIR2021」に出展した作品『00:00:00:00』は16枚の作品から構成される集合作で、時間芸術と空間芸術の組み合わせによるアニメーター出身のイラストレーターとしての来歴を象徴するような作品になっている。略歴「キルラキル-KILL la KILL-」総作画監督補佐／作画監督／原画「キズナイーバー」キャラクターデザイン／作画監督「ダーリン・イン・ザ・フランキス」作画監督／エンディング演出・作画「プロメア」ビジュアルデベロップメント「サイバーパンクエッジランナーズ」EDアニメーション監督／絵コンテ／演出／原画／撮影「Newパンティアンドストッキング」バンクシーン原画「RADIO EVA」キービジュアル「YOKU/Eve」アニメーションディレクター／絵コンテ／キャラクターデザイン／原画 カネボウ化粧品「KATE」キービジュアル／パッケージビジュアル「LAZARUS」EDアニメーション監督／絵コンテ／演出／原画出展歴2019年 個展「SHE」pixiv WAEN GALLERY2021年「START ART FAIR2021」出展2021年 個展「EGO」anicoremix gallery2023年 個展「EYE」PARCO MUSEUM TOKYO2024年「ARTISTS' FAIR KYOTO2024」 選出2024年 「ART SESSION by 銀座 蔦屋書店」出展X：https://x.com/yoneyamaiInstagram：https://www.instagram.com/yoneyamai/展覧会詳細タイトル｜YONEYAMA MAI EXHIBITION “arc”会期｜2025年12月6日（土）～12月28日（日）時間｜11：00～20：00 ※最終日のみ18時閉場会場｜銀座 蔦屋書店 GINZA ATRIUM共催｜銀座 蔦屋書店 / 株式会社アプリボット協力｜SSS by Applibot入場｜無料お問い合わせ｜info.ginza@ccc.co.jp特集ページ｜https://store.tsite.jp/ginza/event/art/50901-1725021030.html銀座 蔦屋書店本を介してアートと⽇本⽂化と暮らしをつなぎ、「アートのある暮らし」を提案します。住所｜〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 6F営業時間｜店舗ホームページをご確認ください。ホームページ｜https://store.tsite.jp/ginza/Facebook｜https://www.facebook.com/GINZA.TSUTAYABOOKS/?ref=bookmarksX｜https://twitter.com/GINZA_TSUTAYAInstagram｜https://www.instagram.com/ginza_tsutayabooks/CCCアートラボCCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。https://www.ccc-artlab.jp/