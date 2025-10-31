BMWブランド、新しい時代の幕開け　「新型BMW iX3」がベールを脱ぐ。　「MINI Paul Smith Edition」も世界初公開

BMWとMINIは、2025年10月31日（金）から11月9日（日）まで東京ビッグサイトで開催される「Japan Mobility Show 2025」に出展します。

「ワクワクする未来を、探しに行こう！」というショーコンセプトのもと、BMWとMINIブースでは、全てにおいて新たな次元へと引き上げられた「新型BMW iX3」や「BMW コンセプト・スピードトップ」などを展示。MINIと英国人デザイナー ポール・スミス氏との長年にわたるコラボレーションにおける「新たなマイルストーン」も発表。

【主なBMW展示モデル】新型BMW iX3／BMW コンセプト・スピードトップ／BMW M2 CS／BMW X7 NISHIKI LOUNGE／BMW M4 CS VR46／BMW 2002 turbo／BMW iX5 Hydrogen（実証実験車両）＆燃料電池システム／BMW iX1／BMW 5シリーズ ロング・ホイール・ベース

※新型BMW iX3の日本導入は2026年夏以降予定。最終的な仕様・販売状況は変更される可能性があります。https://www.bmw.co.jp/ja/topics/brand-and-technology/bmw_intelligence.html

【主なMINI展示モデル】MINI COOPER SE Paul Smith Edition／MINI COOPER 5-DOOR S Paul Smith Edition／MINI COOPER CONVERTIBLE S Paul Smith Edition／MINI JOHN COOPER WORKS ACEMAN／MINI COUNTRYMAN S ALL4

https://www.mini.jp/ja_JP/home/news_events/articles/press_release/20251015_MINI_and_Paul_Smith_at_the_Japan_Mobility_Show_2025_detail.html

■「Japan Mobility Show 2025」開催概要

会期：2025年10月31日（金）～11月9日（日）

開場時間（一般公開日）：

・10月31日（金）：13:30～19:00

・11月1日（土）、3日（月・祝）、8日（土）：9:00～19:00

・11月2日（日）、9日（日）：9:00～18:00

・11月4日（火）～7日（金）：10:00～19:00

会場:東京ビッグサイト(東京都江東区有明3-11-1)

BMW Groupブース:西ホール1

公式サイト：https://www.japan-mobility-show.com/