こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【キル フェ ボン】＜新発売＞あまおうの甘い香りをとじ込めた、華やかなブレンドティーが登場！新作「 Strawberry tea ～福岡県産 あまおうのブレンド～」
2025年11月1日(土)より発売
キルフェボン株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役：石川 智哉）は、タルト専門店「キル フェ ボン」の全12店舗及びWEBストアにて“タルトに合うお茶”をテーマに、THE CRAFT FARM社※と共同開発した、新作「Strawberry tea ～福岡県産 あまおうのブレンド～」を2025年11月1日(土)より発売いたします。
今回のブレンドティーは、フルーティーな香りと甘み・渋みのバランスに優れた国産紅茶「べにふうき」をベースに、フリーズドライのイチゴに“あまおう”の豊かな香りを重ねた一杯です。ジャスミンとローズの優雅な芳香に包まれ、“あまおう”ならではの甘みが広がります。甘酸っぱいイチゴと3種のリーフが織りなす香味の調和を、ぜひお楽しみください。
イチゴの豊かな香りに包まれながら、心まで温まるひとときをお届けします。ホリデーシーズンの贈りものにも最適な限定ブレンドです。
～概要～
【商 品 名】
・キル フェ ボン オリジナルブレンドティー「Strawberry tea ～福岡県産 あまおうのブレンド～」
【 発売期間 】
2025年11月1日(土)発売・無くなり次第終了
【 発売価格 】
・ティーバッグ (3個入） 594円 ※3個入はWEBストアでの販売はございません。
・ティーバッグ（8個入）1,296円 ※全て税込み
【 発売店舗 】
・キル フェ ボン全12店舗
・キル フェ ボン公式WEBストア（https://quil-fait-bon.take-eats.jp/?redirect=ec）
・カフェ併設店舗ではカフェのドリンクメニューでもお楽しみいただけます。
【 関連URL】
https://www.quil-fait-bon.com/mtr/original_tea.php
【公式 HP 】
https://www.quil-fait-bon.com/
～商品概要～
「No.23 Strawberry tea～福岡県産 あまおうのブレンド～」
フルーティーな香りを持ち、甘みや渋みのバランスの良い“べにふうき”という品種を使用した国産紅茶をベースに、フリーズドライのイチゴに甘い香りが漂う“あまおう”をブレンドしました。ジャスミンとローズの華やかな香りに、“あまおう”ならではの存在感のある豊かな甘みを感じることができます。甘酸っぱいイチゴと3種のリーフの香りのバランスをお楽しみください。
ティーバッグ（8個入)
ティーバッグ（3個入)
▼おすすめのペアリング
Strawberry tea ～福岡県産 あまおうのブレンド～×イチゴ系のタルト
甘酸っぱいイチゴタルトと芳醇なイチゴブレンドティーが奏でる贅沢なひととき。香りと味わいが重なり合い、特別なティータイムを演出します。
※THE CRAFT FARM社について
静岡の山間部にある茶工場を継承、お茶の栽培・生産を中心とし、個性豊かなクラフト茶をはじめ、新たなお茶の需要を開拓するための開発にも取り組んでいる。
「暮らしの、次の1ページを創る」を理念に掲げ、発酵・熟成・乾燥といった先人の知恵から学び、技術や伝統を未来へと繋げる農業法人。
https://tcf.co.jp/
～キル フェ ボンについて～
「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。
店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「キル フェ ボン」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。
本件に関するお問合わせ先
キルフェボン株式会社 広報担当 土井・伊東・春山・川端
TEL：03-5875-0165 (平日9：00～18：00) FAX：03-6447-2071 E-mail：pr1@quil-fait-bon.com
関連リンク
キルフェボンオフィシャルサイト
https://www.quil-fait-bon.com/
オリジナルブレンドティーについて
https://www.quil-fait-bon.com/mtr/original_tea.php
