環境をテーマにしたイベント「エコあまフェスタ2025」を開催

尼崎市とあまがさき環境オープンカレッジ実行委員会は、11月８日（土）に「エコあまフェスタ2025」を開催します。

「エコあまフェスタ」は、尼崎市民が中心になって企画、運営している「環境」をテーマにしたイベントです。市内の環境活動団体、市内企業、行政が協力して開催しており、体験ブース、展示ブース、飲食ブースの出展のほか、不要な食品や資源の回収などを行います。

市民、企業、行政による様々な取り組み、活動について楽しみながら学べるブースに参加していただき、環境問題についてより身近に感じてもらうとともに、尼崎市民による行動を促し、脱炭素社会の実現を目指します。

１ 日時・会場

日 時：11月８日(土) 10時00分～15時00分

場 所：尼崎市立立花南生涯学習プラザ（尼崎市栗山町２丁目25-28）

対 象：どなたでも

参加費：無料（一部有料販売あり）

主 催：あまがさき環境オープンカレッジ実行委員会・尼崎市

２ 内容

(1)体験、展示ブース(全34ブース)

市民、学校、企業、行政、それぞれの主体が取り組んでいる環境活動について、子どもから大人ま

で、体験や展示を通して楽しく学ぶことができます。阪神タイガースのコラッキーや、あまがさきエコ

クラブのエコあま君、郵便局のキャラクターのぽすじゃむなどのマスコットキャラクターも遊びに来て

くれます。

・地球にやさしいエコ・クッキング

・ゴミ分別のボードゲーム

・ダンボールで手紙づくり など

エコあま君（Ⓒ尼子騒兵衛＆尼崎ＪＣ＆ＮＰＯあまがさきエコクラブ）



コラッキー



(2)飲食ブース（全６ブース）

・カレー、たい焼き、サーターアンダギー、コーヒー、パン、うどんの販売など

※各ブース出展の内容については、都合により変更となる場合があります。

３ スケジュール

４ その他

当日の午前７時時点で尼崎市に「大雨警報」「洪水警報」「暴風（暴風雪を含む）警報」 及びこれらに

係る「特別警報」が発表された場合は中止となります。