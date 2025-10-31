環境をテーマにしたイベント「エコあまフェスタ2025」を開催

　尼崎市とあまがさき環境オープンカレッジ実行委員会は、11月８日（土）に「エコあまフェスタ2025」を開催します。

　「エコあまフェスタ」は、尼崎市民が中心になって企画、運営している「環境」をテーマにしたイベントです。市内の環境活動団体、市内企業、行政が協力して開催しており、体験ブース、展示ブース、飲食ブースの出展のほか、不要な食品や資源の回収などを行います。

　市民、企業、行政による様々な取り組み、活動について楽しみながら学べるブースに参加していただき、環境問題についてより身近に感じてもらうとともに、尼崎市民による行動を促し、脱炭素社会の実現を目指します。

 

１　日時・会場

　日　時：11月８日(土)　10時00分～15時00分

　場　所：尼崎市立立花南生涯学習プラザ（尼崎市栗山町２丁目25-28）

　対　象：どなたでも

　参加費：無料（一部有料販売あり）

　主　催：あまがさき環境オープンカレッジ実行委員会・尼崎市

 

２　内容

　(1)体験、展示ブース(全34ブース)

　　　市民、学校、企業、行政、それぞれの主体が取り組んでいる環境活動について、子どもから大人ま

　　で、体験や展示を通して楽しく学ぶことができます。阪神タイガースのコラッキーや、あまがさきエコ

　　クラブのエコあま君、郵便局のキャラクターのぽすじゃむなどのマスコットキャラクターも遊びに来て

　　くれます。

　　・地球にやさしいエコ・クッキング

　　・ゴミ分別のボードゲーム                                 

       ・ダンボールで手紙づくり　　　　など
エコあま君（Ⓒ尼子騒兵衛＆尼崎ＪＣ＆ＮＰＯあまがさきエコクラブ）

コラッキー

　(2)飲食ブース（全６ブース）

　　・カレー、たい焼き、サーターアンダギー、コーヒー、パン、うどんの販売など

　　※各ブース出展の内容については、都合により変更となる場合があります。

 

３　スケジュール

４　その他

　　当日の午前７時時点で尼崎市に「大雨警報」「洪水警報」「暴風（暴風雪を含む）警報」 及びこれらに

　係る「特別警報」が発表された場合は中止となります。