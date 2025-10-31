環境をテーマにしたイベント「エコあまフェスタ2025」を開催
尼崎市とあまがさき環境オープンカレッジ実行委員会は、11月８日（土）に「エコあまフェスタ2025」を開催します。
「エコあまフェスタ」は、尼崎市民が中心になって企画、運営している「環境」をテーマにしたイベントです。市内の環境活動団体、市内企業、行政が協力して開催しており、体験ブース、展示ブース、飲食ブースの出展のほか、不要な食品や資源の回収などを行います。
市民、企業、行政による様々な取り組み、活動について楽しみながら学べるブースに参加していただき、環境問題についてより身近に感じてもらうとともに、尼崎市民による行動を促し、脱炭素社会の実現を目指します。
１ 日時・会場
日 時：11月８日(土) 10時00分～15時00分
場 所：尼崎市立立花南生涯学習プラザ（尼崎市栗山町２丁目25-28）
対 象：どなたでも
参加費：無料（一部有料販売あり）
主 催：あまがさき環境オープンカレッジ実行委員会・尼崎市
２ 内容
(1)体験、展示ブース(全34ブース)
市民、学校、企業、行政、それぞれの主体が取り組んでいる環境活動について、子どもから大人ま
で、体験や展示を通して楽しく学ぶことができます。阪神タイガースのコラッキーや、あまがさきエコ
クラブのエコあま君、郵便局のキャラクターのぽすじゃむなどのマスコットキャラクターも遊びに来て
くれます。
・地球にやさしいエコ・クッキング
・ゴミ分別のボードゲーム
・ダンボールで手紙づくり など
エコあま君（Ⓒ尼子騒兵衛＆尼崎ＪＣ＆ＮＰＯあまがさきエコクラブ）
コラッキー
(2)飲食ブース（全６ブース）
・カレー、たい焼き、サーターアンダギー、コーヒー、パン、うどんの販売など
※各ブース出展の内容については、都合により変更となる場合があります。
３ スケジュール
４ その他
当日の午前７時時点で尼崎市に「大雨警報」「洪水警報」「暴風（暴風雪を含む）警報」 及びこれらに
係る「特別警報」が発表された場合は中止となります。