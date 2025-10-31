こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
半導体製造装置部品の米国生産拠点を増強
日本ガイシ株式会社（社長：小林 茂、本社：名古屋市）はこのたび、半導体製造装置用部品を製造する子会社である、FM INDUSTRIES, INC.（社長：デイビッド ミラー、本社：米国カリフォルニア州、以下FMI社）に総額89.6億円を投じ、生産能力を約1.2倍に増強します。2027年1月に生産を開始し、拡大が見込まれる半導体需要に応じた供給体制を確立します。
当社は、知多事業所（愛知県半田市）と製造子会社のNGKセラミックデバイス株式会社（本社：愛知県小牧市）で半導体製造装置用セラミックスを生産しているほか、FMI社では、金属加工や溶射技術※を活用し、半導体製造装置に必要な高精度部品を生産しています。
FMI社は、2023年に米国アリゾナ州に約30億円を投じて取得した30,000㎡超の用地および10,000㎡超の建屋に加え、今回新たに約60億円を投資し、設備導入および建屋の整備を行います。2027年1月の生産開始に向け、効率的な生産ラインを整えることで、従来比で約20%の生産能力を増強します。
米国では大手半導体メーカーが設備投資を推進しています。今後も拡大が見込まれるAI向けをはじめとする半導体需要に対して、供給能力を確保するだけでなく、現地生産を前提とした強固なサプライチェーンの構築を進めてまいります。
NGKグループは、2050年の未来を見据えた中長期ビジョン「NGKグループビジョン Road to 2050」で、カーボンニュートラル（CN）とデジタル社会（Digital Society：DS）分野への事業構成転換を目指しています。このたびのFMI社の拠点増強を通じて、デジタル社会の発展と社会課題の解決に貢献していきます。
■ 増強する生産拠点の概要
・所在地 ：FM INDUSTRIES, INC.（4150 S Riverpoint Pkwy, Phoenix, Arizona 85040, U.S.A.）
・投資額 ：6,400万米ドル（約89.6億円）
・生産開始予定：2027年1月
・敷地面積 ：31,700平方メートル
・延床面積 ：10,100平方メートル
・従業員数 ：約150名
※ 部品表面に金属やセラミックのコーティングを施す技術
本件に関するお問合わせ先
コーポレートコミュニケーション部 TEL：052-872-7181
関連リンク
日本ガイシ 企業サイト
https://www.ngk.co.jp/
日本ガイシ プレスリリース
https://www.ngk.co.jp/news/
NGKグループビジョン Road to 2050
https://www.ngk.co.jp/info/vision/
当社は、知多事業所（愛知県半田市）と製造子会社のNGKセラミックデバイス株式会社（本社：愛知県小牧市）で半導体製造装置用セラミックスを生産しているほか、FMI社では、金属加工や溶射技術※を活用し、半導体製造装置に必要な高精度部品を生産しています。
FMI社は、2023年に米国アリゾナ州に約30億円を投じて取得した30,000㎡超の用地および10,000㎡超の建屋に加え、今回新たに約60億円を投資し、設備導入および建屋の整備を行います。2027年1月の生産開始に向け、効率的な生産ラインを整えることで、従来比で約20%の生産能力を増強します。
米国では大手半導体メーカーが設備投資を推進しています。今後も拡大が見込まれるAI向けをはじめとする半導体需要に対して、供給能力を確保するだけでなく、現地生産を前提とした強固なサプライチェーンの構築を進めてまいります。
NGKグループは、2050年の未来を見据えた中長期ビジョン「NGKグループビジョン Road to 2050」で、カーボンニュートラル（CN）とデジタル社会（Digital Society：DS）分野への事業構成転換を目指しています。このたびのFMI社の拠点増強を通じて、デジタル社会の発展と社会課題の解決に貢献していきます。
■ 増強する生産拠点の概要
・所在地 ：FM INDUSTRIES, INC.（4150 S Riverpoint Pkwy, Phoenix, Arizona 85040, U.S.A.）
・投資額 ：6,400万米ドル（約89.6億円）
・生産開始予定：2027年1月
・敷地面積 ：31,700平方メートル
・延床面積 ：10,100平方メートル
・従業員数 ：約150名
※ 部品表面に金属やセラミックのコーティングを施す技術
本件に関するお問合わせ先
コーポレートコミュニケーション部 TEL：052-872-7181
関連リンク
日本ガイシ 企業サイト
https://www.ngk.co.jp/
日本ガイシ プレスリリース
https://www.ngk.co.jp/news/
NGKグループビジョン Road to 2050
https://www.ngk.co.jp/info/vision/