（一社）あまがさき観光局は、高瀬味噌販売株式会社（本社：尼崎市）と共同で、「落第忍者乱太郎」のキャラクターパッケージの「雑渡昆奈門のささっとできるもん味噌汁」（尼崎の小松菜・里芋を使用したフリーズドライ味噌汁）を開発しました。令和７年11月８日㈯から発売します。

「落第忍者乱太郎」の作者・尼子騒兵衛氏は尼崎市出身・在住で、令和５年からは「あまがさき文化観光アドバイザー」にも就任しています。

本作品の登場人物の名前などには市内の地名が数多く使われており、作品ファンの間ではそれらの場所を訪れることが、尼崎の楽しみ方のひとつになっています。

作品ファンはもちろんのこと、まちを訪れる方々にとって尼崎らしさを感じられるお土産となるよう、また、市民にとっても手土産として活用していただけるよう、あまやさい（尼崎市産野菜）の小松菜と里芋（親芋）を使用した商品の開発に至りました。お湯を注げば“ささっとできる” フリーズドライ味噌汁で、高瀬味噌販売株式会社があまやさいに合う味噌を吟味して美味しく仕上げています。



小松菜の味噌汁



里芋の味噌汁



味噌汁パッケージ



１ 商品概要

⑴ 商品名 雑渡昆奈門のささっとできるもん味噌汁

⑵ 販売価格 各660円（税込）

⑶ 販売場所 ①尼子騒兵衛漫画ギャラリー（尼崎市開明町２－１－１）

②高瀬味噌販売株式会社（尼崎市公設地方卸売市場（尼崎市潮江４－４－１））

※毎月第一土曜日開催の市場開放フェア

詳しくは高瀬味噌販売（株）へお問合せをお願いいたします

なお、11月８,９日は、東京都豊島区で開催のアニメ＆まんが聖地EXPO 2025の兵庫県ブース内の

尼子騒兵衛漫画ギャラリーコーナーでも販売いたします。

２ 会社概要

・一般社団法人あまがさき観光局

所在地：尼崎市開明町２－１－１

代表者：理事長 塚本 英徳

・高瀬味噌販売株式会社

所在地：尼崎市潮江４－４－１

代表者：代表取締役社長 高瀬 光一

３ お問合せ先

・商品に関するお問合せ先

高瀬味噌販売株式会社（担当：高瀬）

電話：06-6429-4816

・共同開発に関するお問合せ先

一般社団法人あまがさき観光局（担当：松長）

電話：06-6409-4946