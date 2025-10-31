こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
河川敷コスモス約550万本が見頃を迎えます 武庫川髭の渡しコスモス園
尼崎市内の武庫川河川敷において、10月18日（土）から開園している「武庫川髭の渡しコスモス園」のコスモスが見頃を迎えます。キバナコスモス（３区画）は既に満開を迎えており、白やピンク色などの花が咲くセンセーションを中心とした区画（４区画）は、区画によって差がありますが、今週末にかけて満開に近づくと予想しています。
地域のボランティア団体「髭の渡し花咲き会」を中心とした兵庫県・尼崎市との協働によって始まったコスモスの名所で、今年で22回目になります。
10月29日現在のコスモス園
2024フォトコンテスト 最優秀賞作品
＜開催概要＞
日 時：令和７年10月18日（土）～11月中下旬
場 所：尼崎市常松２丁目及び西昆陽４丁目の武庫川河川敷（兵庫県動物愛護センター南側）
品 種：センセーション、ダズラ、オレンジフレア
ア ク セ ス：JR「立花駅」・阪急「武庫之荘駅」から「宮の北団地」行の阪神バス「西昆陽」下車～
徒歩７分
ホームページ：https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/manabu/flower/1038664/082kosumosu.html
● フォトコンテスト開催中
今年で6回目の開催となる、Instagramを用いたフォトコンテストは、来園した方が気軽に応募でき
るようになっています。昨年度は約900件の応募があり、15の入賞作品がありました。