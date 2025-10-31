河川敷コスモス約550万本が見頃を迎えます　武庫川髭の渡しコスモス園

尼崎市内の武庫川河川敷において、10月18日（土）から開園している「武庫川髭の渡しコスモス園」のコスモスが見頃を迎えます。キバナコスモス（３区画）は既に満開を迎えており、白やピンク色などの花が咲くセンセーションを中心とした区画（４区画）は、区画によって差がありますが、今週末にかけて満開に近づくと予想しています。

地域のボランティア団体「髭の渡し花咲き会」を中心とした兵庫県・尼崎市との協働によって始まったコスモスの名所で、今年で22回目になります。



10月29日現在のコスモス園

2024フォトコンテスト 最優秀賞作品

＜開催概要＞

日 時：令和７年10月18日（土）～11月中下旬

場 所：尼崎市常松２丁目及び西昆陽４丁目の武庫川河川敷（兵庫県動物愛護センター南側）

品 種：センセーション、ダズラ、オレンジフレア

ア ク セ ス：JR「立花駅」・阪急「武庫之荘駅」から「宮の北団地」行の阪神バス「西昆陽」下車～

徒歩７分

ホームページ：https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/manabu/flower/1038664/082kosumosu.html

● フォトコンテスト開催中

今年で6回目の開催となる、Instagramを用いたフォトコンテストは、来園した方が気軽に応募でき

るようになっています。昨年度は約900件の応募があり、15の入賞作品がありました。