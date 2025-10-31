動物愛護や子ども支援など、地域課題の解決に取り組むNPO法人を支えるため、５事業の寄付受け付けを開始

兵庫県尼崎市とふるさと納税ポータルサイト「さとふる」（ https://www.satofull.jp/）を運営する株式会

社さとふる（ 本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：藤井 宏明 ）は、「さとふるクラウドファン

ディング 」（ https://www.satofull.jp/projects/top.php）にて、 地域課題の解決に取り組む NPO法人の支

援を目的とした５事業の寄付受け付けを 2025年 10月 31日より開始します。





「さとふるクラウドファンディング」は、ふるさと納税の仕組みを活用して、寄付金の使途に応じた事業

を立ち上げ寄付を募る、クラウドファンディング型ふるさと納税サイトです。寄付者は「さとふるクラウ

ドファンディング」上で具体的な寄付金の使途から寄付先を選択できるほか、自治体への応援メッセージ

の投稿や集まった寄付金額を随時確認することもできます。

詳細は各事業ページをご参照ください。

■各事業について

1. 残される犬猫たちを救いたい！『高齢者とペットの安心プロジェクト』

目標寄付額：1,450,000円

受付期間：2025年 10月 31日～ 2025年 12月 29日

URL https://www.satofull.jp/projects/business_detail.php?crowdfunding_id=641

2. 自立援助ホームの移転・継続にご支援ください！

目標寄付額：4,598,000円

受付期間：2025年 10月 31日～ 2025年 12月 29日

URL https://www.satofull.jp/projects/business_detail.php?crowdfunding_id=642

3. 保護ねこ支援・ここねこプロジェクト

目標寄付額：1,012,000円

受付期間：2025年 10月 31日～ 2025年 12月 29日

URL https://www.satofull.jp/projects/business_detail.php?crowdfunding_id=643

4.「 NICU卒業後の 赤ちゃんとご両親・ご家族の居場所」にご支援を！

目標寄付額：575,000円

受付期間：2025年 10月 31日～ 2025年 12月 29日

URL https://www.satofull.jp/projects/business_detail.php?crowdfunding_id=644

5. 困難を抱える子どもたちが安心して「当たり前の日常」を過ごせる居場所を守りたい

目標寄付額：13,679,000円

受付期間：2025年 10月 31日～ 2025年 12月 29日

URL https://www.satofull.jp/projects/business_detail.php?crowdfunding_id=645

※受付期間や募集金額は、変更の可能性があります。

■兵庫県尼崎市からのメッセージ

尼崎市では、市民、NPO法人をはじめとした市民活動団体、事業者、行政など多様な立場の個人・団体

が互いの強みを活かしながら、課題解決や魅力向上に取り組んでいます。

「特定非営利活動促進事業」は、皆さん一人ひとりの力を「寄付」という形で結集し、地域のさまざまな

課題に取り組んでいる NPO法人を支える制度です。地域の課題に主体的に取り組む NPO法人の活動を

継続し、拡大していくためにも本事業への温かいご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

■株式会社さとふると株式会社CAMPFIREの取り組みについて

株式会社さとふると「CAMPFIRE（キャンプファイヤー）」を運営する株式会社 CAMPFIRE（本社：東

京都渋谷区、代表取締役：中島 真）は、業務提携を結んでいます。両サイトにてふるさと納税制度を活

用した自治体のクラウドファンディングプロジェクトへの寄付受け付けを 行っているほか、自治体へ事業

の企画アドバイスや記事の制作支援を協力して実施しています。本事業は「 CAMPFIRE（キャンプファ

イヤー）」からも寄付申込みが可能です。

株式会社さとふるは、今後もさまざまな取り組みを通じて地域の生産者や自治体に寄り添いながら、地域

活性化を推進します。

■株式会社さとふるについて

株式会社さとふるは、ふるさと納税（自治体への寄付）を通して地域活性化を推進しています。「ふるさ

との元気を“フル”にする、ふるさとの魅力が“フル”に集まる ふるさと応援、ふるさと納税ポータルサイ

ト」をコンセプトに、寄付者向けに「さとふる」で寄付先の自治体やお礼品の選定、寄付の申込み、寄付

金の支払いなどができるサービスを提供しています。自治体向けには寄付の募集や申込み受け付け、寄付

金の収納、お礼品の在庫管理や配送など、ふるさと納税の運営に必要な業務を一括代行するサービスを提

供しています。また、ふるさと納税を活用した地域活性化の取り組みを掲載する、地域情報サイト「ふる

さとこづち」（ https://www.satofull.jp/koduchi/）を運営しています。

■株式会社 CAMPFIREについて

株式会社 CAMPFIREは、あらゆるファイナンスニーズに応えるべく、“資金調達の民主化”をミッション

に、個人やクリエイター、企業、NPO、大学、地方自治体など、さまざまな挑戦を後押ししています。 1人

でも・1円でも多くお金がなめらかに流通する世界を目指して、CAMPFIRE経済圏をつくっています。詳

細はこちら（ https://camp-fire.jp/）をご覧ください。

