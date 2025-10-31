【全国調査】推し活には何に一番お金をかける？かかる金額は？47都道府県別のアンケート調査結果を発表！

フコク生命は、生活に寄り添ったお金の情報メディア「47Life(よんななライフ)」において、就職や結婚、老後など身近なライフイベントに関する疑問が解消できる記事や、47都道府県別のお金に関するアンケート結果を公開しています。

この度、47都道府県の20代～50代の男女100名ずつに「推し活」に関するアンケートを実施し、調査結果を発表いたしました。

 

アンケート内容

・推し活の中で何に一番お金をかけていますか？

・推し活に毎月どのくらいの金額をかけていますか？

 

47都道府県の推し活平均金額（月額）ランキング

1位　東京都　26,637

2位　岡山県　21,766

3位　奈良県　20,844

4位　岐阜県　19,457

5位　愛知県　17,375

第6位　徳島県　17,038円

第7位　神奈川県　16,110円

第8位　青森県　15,893円

第9位　沖縄県　15,704円

第10位　香川県　15,655円

第11位　静岡県　15,426円

第12位　千葉県　15,418円

第13位　宮崎県　15,183円

第14位　埼玉県　15,155円

第15位　大阪府　14,194円

第16位　新潟県　14,163円

第17位　兵庫県　14,035円

第18位　富山県　13,639円

第19位　和歌山県　13,571円

第20位　高知県　13,450円

第21位　北海道　13,400円

第22位　大分県　12,902円

第23位　栃木県　12,288円

第24位　愛媛県　12,154円

第25位　秋田県　12,150円

第26位　長崎県　12,074円

第27位　鳥取県　11,632円

第28位　山形県　11,606円

第29位　宮城県　11,474円

第30位　石川県　11,097円

第31位　福井県　11,015円

第32位　福岡県　10,771円

第33位　島根県　10,597円

第34位　京都府　10,402円

第35位　滋賀県　10,250円

第36位　佐賀県　10,216円

第37位　福島県　9,167円

第38位　茨城県　8,875円

第39位　岩手県　8,716円

第40位　三重県　8,614円

第41位　広島県　8,593円

第42位　山梨県　8,581円

第43位　熊本県　8,329円

第44位　群馬県　7,819円

第45位　山口県　7,779円

第46位　鹿児島県　7,703円

第47位　長野県　7,645円

 

47Life編集部からコメント

今回のアンケートでは、東京都が第１位となりました。

全国平均は12,906円で、第21位・北海道と第22位・大分県との間の数値です。また、1,000円以上5,000円未満と回答した人が一番多い結果となりました。

47都道府県の推し活平均金額（月額）の割合は以下のとおりです。

 

47都道府県の推し活平均金額（月額）の割合】

1,000円未満：18%

1,000円以上5,000円未満：27%

5,000円以上1万円未満：21%

1万円以上3万円未満：14%

3万円以上5万円未満：6%

5万円以上10万円未満：3%

10万円以上：2%

わからない/答えたくない：9%

 

また、47都道府県で回答数の多かった、推し活のお金の使い道は以下のとおりです。

 

【推し活のお金の使い道　回答数一覧】

1位　公式グッズ：471件

2位　チケット代・イベント費用：418 件

3位　映像ソフト（DVD、BD、CD）：321 件

4位　遠征費用：196件

5位　本・雑誌：185 件

6位　ゲーム：183件

7位　その他：125件

8位　音楽配信：113件

9位　手作りグッズ：42件

10位　推しへのプレゼント：38件

 

推し活のお金の使い道としては、「公式グッズ」が最も多い回答となりました。

 

47Lifeでは、毎月皆さまの生活に寄り添ったお金をテーマにした記事を公開しています。

友人や家族との話のネタに、ぜひ活用してください。

皆さまがより豊かな生活を送るための一助となれば幸いです。今後もより良い情報発信に努めてまいります。

 

アンケート記事の全文はこちら▼

https://47life.fukoku-life.co.jp/feature/11571/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prwire&utm_campaign=47life

 

47Life（よんなならいふ）について

https://47life.fukoku-life.co.jp/

 

47Lifeは、皆さまの生活に寄り添ったお金の情報をフコク生命がお届けするメディアです。

47は「47都道府県」を、Lifeは皆さまの「生活」を表します。

就職や結婚、老後など身近なライフイベントに関する疑問が解消できる記事や、47都道府県別のお金に関するアンケート結果を公開しています。

たとえば引っ越しや出産など人生の転機で湧く疑問の解消に、友人や家族との話のネタに、ぜひ活用してください。

皆さまがより豊かな生活を送るための一助となれば幸いです。

 

フコク生命について

https://www.fukoku-life.co.jp/

フコク生命は、2023年で創業100周年を迎えた生命保険会社です。

創業以来、保険会社ならではの互いに助け合う”相互扶助”という考え方で人と人とのつながりを大切にしてきました。

フコク生命はこれからも、「お客さま基点」という価値観のもと、もし、自分がお客さまだったら･･･を常に考えながらお客さまが心から安心できるサービスをお届けしてまいります。