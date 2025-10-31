【全国調査】推し活には何に一番お金をかける？かかる金額は？47都道府県別のアンケート調査結果を発表！



202511oshikatsu1



フコク生命は、生活に寄り添ったお金の情報メディア「47Life(よんななライフ)」において、就職や結婚、老後など身近なライフイベントに関する疑問が解消できる記事や、47都道府県別のお金に関するアンケート結果を公開しています。

この度、47都道府県の20代～50代の男女100名ずつに「推し活」に関するアンケートを実施し、調査結果を発表いたしました。

アンケート内容

・推し活の中で何に一番お金をかけていますか？

・推し活に毎月どのくらいの金額をかけていますか？

47都道府県の推し活平均金額（月額）ランキング

第1位 東京都 26,637円

第2位 岡山県 21,766円

第3位 奈良県 20,844円

第4位 岐阜県 19,457円

第5位 愛知県 17,375円

第6位 徳島県 17,038円

第7位 神奈川県 16,110円

第8位 青森県 15,893円

第9位 沖縄県 15,704円

第10位 香川県 15,655円

第11位 静岡県 15,426円

第12位 千葉県 15,418円

第13位 宮崎県 15,183円

第14位 埼玉県 15,155円

第15位 大阪府 14,194円

第16位 新潟県 14,163円

第17位 兵庫県 14,035円

第18位 富山県 13,639円

第19位 和歌山県 13,571円

第20位 高知県 13,450円

第21位 北海道 13,400円

第22位 大分県 12,902円

第23位 栃木県 12,288円

第24位 愛媛県 12,154円

第25位 秋田県 12,150円

第26位 長崎県 12,074円

第27位 鳥取県 11,632円

第28位 山形県 11,606円

第29位 宮城県 11,474円

第30位 石川県 11,097円

第31位 福井県 11,015円

第32位 福岡県 10,771円

第33位 島根県 10,597円

第34位 京都府 10,402円

第35位 滋賀県 10,250円

第36位 佐賀県 10,216円

第37位 福島県 9,167円

第38位 茨城県 8,875円

第39位 岩手県 8,716円

第40位 三重県 8,614円

第41位 広島県 8,593円

第42位 山梨県 8,581円

第43位 熊本県 8,329円

第44位 群馬県 7,819円

第45位 山口県 7,779円

第46位 鹿児島県 7,703円

第47位 長野県 7,645円

47Life編集部からコメント

今回のアンケートでは、東京都が第１位となりました。

全国平均は12,906円で、第21位・北海道と第22位・大分県との間の数値です。また、1,000円以上5,000円未満と回答した人が一番多い結果となりました。

47都道府県の推し活平均金額（月額）の割合は以下のとおりです。

【47都道府県の推し活平均金額（月額）の割合】

1,000円未満：18%

1,000円以上5,000円未満：27%

5,000円以上1万円未満：21%

1万円以上3万円未満：14%

3万円以上5万円未満：6%

5万円以上10万円未満：3%

10万円以上：2%

わからない/答えたくない：9%

また、47都道府県で回答数の多かった、推し活のお金の使い道は以下のとおりです。

【推し活のお金の使い道 回答数一覧】

1位 公式グッズ：471件

2位 チケット代・イベント費用：418 件

3位 映像ソフト（DVD、BD、CD）：321 件

4位 遠征費用：196件

5位 本・雑誌：185 件

6位 ゲーム：183件

7位 その他：125件

8位 音楽配信：113件

9位 手作りグッズ：42件

10位 推しへのプレゼント：38件

推し活のお金の使い道としては、「公式グッズ」が最も多い回答となりました。

47Lifeでは、毎月皆さまの生活に寄り添ったお金をテーマにした記事を公開しています。

友人や家族との話のネタに、ぜひ活用してください。

皆さまがより豊かな生活を送るための一助となれば幸いです。今後もより良い情報発信に努めてまいります。

▼アンケート記事の全文はこちら▼

https://47life.fukoku-life.co.jp/feature/11571/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prwire&utm_campaign=47life

47Life（よんなならいふ）について

https://47life.fukoku-life.co.jp/

47Lifeは、皆さまの生活に寄り添ったお金の情報をフコク生命がお届けするメディアです。

47は「47都道府県」を、Lifeは皆さまの「生活」を表します。

就職や結婚、老後など身近なライフイベントに関する疑問が解消できる記事や、47都道府県別のお金に関するアンケート結果を公開しています。

たとえば引っ越しや出産など人生の転機で湧く疑問の解消に、友人や家族との話のネタに、ぜひ活用してください。

皆さまがより豊かな生活を送るための一助となれば幸いです。

フコク生命について

https://www.fukoku-life.co.jp/

フコク生命は、2023年で創業100周年を迎えた生命保険会社です。

創業以来、保険会社ならではの互いに助け合う”相互扶助”という考え方で人と人とのつながりを大切にしてきました。

フコク生命はこれからも、「お客さま基点」という価値観のもと、もし、自分がお客さまだったら･･･を常に考えながらお客さまが心から安心できるサービスをお届けしてまいります。