バイオベース建設用ポリマー市場規模、シェア分析、成長予測および主要メーカー（2035年）
KDマーケットインサイトは、市場調査報告書『バイオベース建設用ポリマー市場の将来動向と機会分析 ― 2025年から2035年』を発表しました。本レポートの範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が的確なビジネス判断を行うための参考資料として活用できます。本調査報告書では、KDマーケットインサイトのリサーチャーが一次および二次調査の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、ならびに市場参入（GTM）戦略の理解を行いました。
バイオベース建設用ポリマー市場の世界市場規模は、2035年末までに1,605億米ドルを 超える見込み。2025年の市場規模は1,085億米ドルで、2025年から2035年にかけて年平均成長率4.7%で拡大する見込み。
バイオベース建設用ポリマー市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、主要メーカーおよび将来展望
市場概要
建設業界が持続可能で低炭素な素材への転換を進める中、バイオベース建設用ポリマー市場は世界的に大きな注目を集めています。これらのポリマーは、トウモロコシデンプン、植物油、セルロース、サトウキビなどの再生可能資源から製造され、断熱材、床材、コーティング、接着剤、構造部材など多様な用途で利用されています。
サンプルレポートはこちら@
環境持続性やグリーンビルディング認証、炭素排出削減への関心が高まる中で、バイオベースポリマーは従来の石油由来ポリマーに代わる環境負荷の少ない選択肢として注目されています。柔軟性、強度、耐熱性などの性能を維持しながら温室効果ガス排出を削減できる点が、建築家や施工業者、開発企業にとって魅力となっています。
また、各国政府や環境機関は、再生可能・リサイクル可能な建設資材の使用を促進するための厳格な規制やインセンティブを導入しています。LEED（Leadership in Energy and Environmental Design）やBREEAM（Building Research Establishment Environmental Assessment Method）といった国際的な建築認証の普及も、バイオベース建設材料の需要拡大を後押ししています。
市場規模とシェア
世界のバイオベース建設用ポリマー市場は、持続可能性目標および循環型経済への移行に応える形で近年急速に拡大しています。欧州が環境政策の強化と持続可能な建設実践の普及により市場をリードしており、日本、韓国、中国を中心とするアジア太平洋地域が、都市化の進展、再生可能素材の技術革新、企業のサステナビリティ推進によって高成長地域として浮上しています。
製品別では、バイオポリエチレン（Bio-PE）、ポリ乳酸（PLA）、バイオポリウレタン（Bio-PU）がコーティング、シーラント、断熱材などに広く利用され、市場を支配しています。さらに、バイオエポキシ樹脂も床材、接着剤、複合材用途での採用が進んでいます。
商業建設分野が最大のシェアを占め、開発業者がグリーンビルディング基準や省エネ素材の採用を積極的に進めています。また、住宅建設やインフラプロジェクトでも、持続可能性重視の都市開発計画に伴い採用が拡大しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333296&id=bodyimage1】
成長要因
持続可能性と炭素削減目標：政府や企業が気候目標達成のため低炭素素材を優先。
