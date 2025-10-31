半導体用マスフローコントローラ （MFC）市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月27に「半導体用マスフローコントローラ （MFC）市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。半導体用マスフローコントローラ （MFC）に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
半導体用マスフローコントローラ （MFC）市場の概要
半導体用マスフローコントローラ （MFC）市場に関する当社の調査レポートによると、半導体用マスフローコントローラ （MFC） 市場規模は 2035 年に約 20.5億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 半導体用マスフローコントローラ （MFC）市場規模は約 10.5億米ドルとなっています。半導体用マスフローコントローラ （MFC） に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 7.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、半導体用マスフローコントローラ （MFC） 市場シェアの拡大は、ワイドバンドギャップ（SiC/GaN）とパワーデバイスの大型化が成長を牽引した結果です。世界的な電化はWBGパワーデバイスの需要を加速させると見込まれており、当社の調査によると、政府や政府機関は、国内のSiC/GaN生産能力の拡大とサプライチェーンの脆弱性の軽減を目的としたWBG製造および人材育成プログラムを財政的に支援しています。
さらに、Wolfspeedの150mm SiCウェーハ供給拡大や、Infineonによる大規模SiC/GaNファブショーの発表など、企業も追随しています。さらに、WBGデバイスの製造には、さまざまなエピタキシャル成長、CVD、ガス化学が使用されるため、MFCの数と仕様の両方が向上し、市場の成長が確実になります。
半導体用マスフローコントローラ （MFC）に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/semiconductor-mass-flow-controller-mfc-market/109056
半導体用マスフローコントローラ （MFC） の市場調査では、OEM/サブシステムの生産能力拡大とサプライチェーンのローカライゼーションの傾向により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。例えば、政策立案者は安定したサプライチェーンを重視し、CHIPS/ヨーロッパチップ法を通じて有利なインセンティブを提供することで、OEMやサブシステムサプライヤーが製造拠点や最終市場に近い場所で生産能力を拡大するよう促しています。さらに、MKS Instrumentsがマレーシアでウェーハ製造装置の生産をサポートするために500,000平方フィートのスーパーセンター工場プロジェクトを発表したことからもわかるように、主要市場プレーヤーはこれに応えて地域の製造能力を拡大しています。サプライヤーのローカライズにより、発注から設置までのサイクルが短縮され、MFCのアフターマーケットメンテナンスおよび校正サービスの需要が高まると期待されています。
しかし、サプライチェーンの混乱により、今後数年間は市場の成長が制約されると予想されます。マスフローコントローラ（MFC）は、サプライチェーンにおいて微細部品や特殊な製造工程が許容されるため、供給チャネルの影響を非常に受けやすい。こうした事態は、地政学的緊張、材料不足、物流の遅延などを通じて、供給能力に深刻な影響を及ぼす可能性がある。こうした欠陥は、半導体製造計画の中断、製造工場の操業中断、コスト増加につながる可能性があるため、より回復力と多様性に優れたサプライチェーン戦略が求められています。
