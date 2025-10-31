AI英語学習アプリ「TORAbit（トラビット）」、ユーザー数1万人・AIシャドーイング採点20万回を突破！― AIを活用したスピーキング・リスニング力強化で、法人・個人双方の英語学習を支援 ―
1年で英語が話せるコーチングスクール「TORAIZ（トライズ）」を運営するトライズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：三木雄信）は、AI英語学習アプリ「TORAbit（トラビット）」の累計ユーザー数が1万人を突破し、アプリ内でのAIシャドーイング採点回数が20万回を超えたことをお知らせします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333264&id=bodyimage1】
「TORAbit」はAIによる即時添削で、リスニングとスピーキングの両面から総合的に英語力を伸ばせる点が支持され、2025年10月時点でユーザー数1万人、AIシャドーイング採点回数20万回を突破しました。2023年のWeb版リリース、2025年5月のアプリ版正式リリース以降、「短時間で成果を実感できるAI英語学習体験」が高く評価され、個人学習者に加えて法人研修への導入も広がっています。
■TORAbit（トラビット）のサービス概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333264&id=bodyimage2】
TORAbitは、英語のリスニング力アップに効果を発揮する「シャドーイング」とスピーキングの瞬発力を鍛える「パターンプラクティス」の2つを、スマホ一つでいつでもどこでも気軽に学習できる英語学習アプリです。英語コーチング「TORAIZ」の10年以上・累計16,000人以上の学習支援データを基盤に開発された、AI英語学習アプリです。
・AIシャドーイング採点（特許第7659710号）：発音・リズム・イントネーションを自動採点し、リアルタイムでフィードバック
・AI添削付き瞬間英作文：文法・表現をAIが自動チェックし、自然な英語表現を提案
・スキマ時間学習設計：1回3分で「練習→採点→改善」が完結する効率的なUX
・教材数2,000以上：日常・ビジネス・海外出張・会議など幅広いシーンをカバー
■利用者拡大の背景
AI技術の進化により、「人が添削しなくても精度の高い学習フィードバックが得られる」点やスピーキングとリスニングのトレーニングが一つのアプリで完結できる点が評価されています。特に、TOEIC（R） 600～850点台の中上級レベルや、海外出張・プレゼン対応を目的とするビジネスパーソンの利用が増加しています。また、法人研修分野においても、TORAIZや英語シャドーイング添削サービス「シャドーイングバディ」との組み合わせによるハイブリッド学習（AI＋コーチング）の需要が高まりつつあります。
■SNS上での学習を継続する利用者の声（一部抜粋）
・「会議トピックで同意・反論・ブレストの進行など練習でき、実践に近い感覚が得られシャドーイングの良さを実感」
・「自分の英作文をAIが英語ネイティブに伝わるかどうかを教えてくれるのが実用的ですごく良い」
・「シャドーイングを筋トレ感覚で継続。成長が数字で分かるのがいい」
・「最初は難しかったけど、毎日続けたら発音がスムーズになってきた」
・「寝る前の3分シャドーイングで、自然な英語表現を覚えられる」
■今後の展望
TORAbitは今後も、AIを活用した「個々人に最適な学習体験」の拡充に取り組みます。ユーザー一人ひとりの目的・レベル・生活スタイルに寄り添ったコース設計や、AIを通じて自然な表現の英語力を伸ばす学習体験など、学びの選択肢を広げてまいります。また、個人学習者だけでなく、法人研修や教育機関への導入を推進し、より多様な層にAI英語学習の展開、価値創出を目指します。
