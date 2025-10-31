銀座ライオンが北海道を応援！別海町グルメフェア開催

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングスのグループ企業である、ビヤホールなど飲食店を運営する株式会社サッポロライオン（本社・東京都中央区、社長・田澤宏之）は、首都圏の「銀座ライオン」などサッポロライオンチェーン各店にて、「食べて応援！北海道」キャンペーンに連動した北海道・別海町の食材を使用した数量限定の料理フェアを、2025年11月１日（土）より随時実施します。

サッポロライオンは、外食を通じて地場食材の魅力を広げ地域を盛り上げたい想いから、北海道・別海町（べつかいちょう）ならではの魅力あふれる食材を使用した料理フェアを実施します。

首都圏の「銀座ライオン」などの店舗で、ふるさと納税でも人気の食材である「ジャンボ帆立」や乳製品を使用したメニューを販売します。

当社は本フェアを実施することで、北海道と別海町のさらなる活性化に貢献できることを願うとともに、今後もビールと料理の多様な楽しみ方を提案してまいります。

「銀座ライオン」で販売するメニューをご紹介！

別海町ジャンボ帆立のレアカツ 880円

別海町名物のジャンボ帆立を使用。お刺身で食べられる鮮度を活かしたレアカツに仕上げました。

知床どりと別海町ミルクのホワイトカレーグラタン 1,100円

別海町ミルクを使用した上品なホワイトソースが優しい味わい。道東の名産がコラボしたご馳走です。

別海町ミルクアイス 600円

別海町産生乳と生クリームが贅沢に使用された、濃厚なコクと深い味わいのアイスクリームです。

※本リリース掲載価格はすべて税込価格です。

※写真はすべてイメージです。

別海町食材のご紹介

◆野付産 ジャンボ帆立

北海道・野付沖の栄養豊富な潮流のなかで育った天然帆立。自慢の大きさ・甘さ・うまみを堪能できます。

◆（株）べつかい乳業興社の牛乳＆アイスクリーム

「生乳生産量日本一」別海町の生乳を使用。コクがあるのにさっぱりとした味わいです。

◆公式ページから別海町フェア詳細がご確認いただけます◆

詳細を見る :https://www.ginzalion.jp/event/2025/10/betsukaicho.html「食べて応援！北海道」 別海町グルメキャンペーン

※首都圏の「銀座ライオン」は11月１日（土）より開始。その他店舗での実施情報は公式ページにて随時更新します。

ずっと変わらない、「生きている喜び」をビールとともに。

この件に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。



一般の方

お客様相談窓口

TEL：0120-848-136