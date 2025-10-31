【本社移転】株式会社Aicon、事業拡大に伴い本社を恵比寿へ移転

株式会社Aicon

AIを活用したモノの資産管理アプリ「 HOW MUCH 」の開発を行う株式会社Aicon（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大川遥平）は、2025年10月1日(水)より本社を恵比寿に移転いたしました。

移転の背景

基本的に出社前提の勤務体系に切り替え、メンバー増加により以前のオフィスが手狭になったため。

新オフィスの概要

新所在地 ：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4-11-9 クオーレエビス302

アクセス ：JR・東京メトロ「恵比寿駅」徒歩7分

業務開始日：2025年10月1日(水)

旧所在地 ：〒107-0061 東京都港区北青山3-12-7 秋月ビル501

会社概要

社名｜株式会社Aicon

設立｜2024年9月

代表取締役｜大川遥平

事業内容｜1. 資産管理に関するアプリケーションソフトウェアの開発

2. 古物営業法に基づく古物商

3. 前各号に附帯又は関連する一切の事業

古物商許可番号｜第 301122516263 号

企業サイト｜https://aicon2024.co.jp/

アプリ「 HOW MUCH 」サイト｜https://howmuch.com.ai/

Aicon Research Labを設立

Aiconは、厳正な選考によって選抜された研究者とプログラマーで構成される「Aicon Research Lab」を設立しました。

選考は、プログラムの能力を問うコーディングテストと口頭試問で構成され、合格率は3.8%です。

コーディングテスト受験時には生成AIの利用を許可しており、AI時代に必要なスキルを問う新しい方法で行われています。

選考を突破したメンバーのみがLabに所属し、AI開発やHOW MUCHアプリの高度化に勤しんでいます。

