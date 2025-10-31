「中大規模木造建築 共創〈ともつく〉ネットワーク」第1号案件が国交省事業に採択

株式会社AQ Group

AQ Group（本社：埼玉県さいたま市西区、代表取締役社長：加藤博昭）が主導する「中大規模木造建築 共創〈ともつく〉ネットワーク（通称：ともつくネット）」第1号加盟企業・池田建設株式会社（本社：長野県長野市広田、代表取締役：池田章）の「純木造5階建て複合ビル」建築計画が、国土交通省による「令和7年度優良木造建築物等整備推進事業」（普及枠）に採択されました。ネットワーク第1号案件が国からも後押しされたことで、弊社が推進する中大規模木造建築の全国的な普及へ、大きな一歩を踏み出しました。

池田建設「純木造5階建て複合ビル」中大規模木造建築普及の先導役に

弊社は今年9月に、純木造のオフィスビルやマンション、大型倉庫などの建築を手掛ける組織として「中大規模木造建築 共創〈ともつく〉ネットワーク（通称：ともつくネット）」を設立。加盟企業に、弊社と木質構造の第一人者として知られる東京大学名誉教授 稲山正弘氏が共同開発した最先端技術「AQ木のみ構法」をライセンス提供し、47の各都道府県に、中大規模木造建築を普及させていくためのプロジェクトを進行しています。

長野県の池田建設株式会社は、1960年の創業以来、総合建設業者として地域に密着した経営を展開。ともつくネット第1号加盟企業として「純木造5階建て複合ビル」を計画し、「令和7年度優良木造建築物等整備推進事業」（普及枠）に採択されました。同建物は、鉛直荷重を支える「ラーメン構造」と、水平荷重に対応する「高耐力組子格子耐力壁」をバランスよく組み合わせることで、オフィス空間で求められる大空間を“純木造”で実現。また、長野県産木材を積極的に採用することで、地域林業の振興と、炭素貯蔵への効果も期待できます。建築予定地は、国道バイパス沿いの角地。全方位に高耐力組子格子耐力壁を千鳥状に配置し、視認性を向上させつつ木の温かみが感じられるデザインに。地域のランドマークとして2026年秋に着工、2027年秋の竣工を予定しています。

左から池田建設・池田章社長、AQ Group・宮沢俊哉会長池田建設「純木造5階建て複合ビル」完成予想パース

“ともにつくる”中大規模木造建築の未来

加盟企業支援と技術普及で47都道府県を“純木造”の森に。

弊社は2024年に、日本最大級の木造建築集団を目指す「フォレストビルダーズ」を結成しました。「フォレストビルダーズ」には、弊社オリジナル技術「AQダイナミック構法」で戸建て住宅を建築する外部組織「アキュラホームFC」とボランタリーチェーンの「AQビルダー」があります。一方、「AQ木のみ構法」で中大規模木造建築を担う外部組織が、池田建設も所属する「ともつくネット」です。ともつくネットでは加盟企業に対し、「AQ木のみ構法」を軸とした“技術”、加盟企業同士が高め合う“場”、技術だけでなく経営を学ぶ“機会”の3つの価値を提供。技術研修、補助金申請のサポートなども含め、実務面から経営支援まで幅広くバックアップを実施することで、加盟企業が安心して中大規模木造建築を手掛けられる環境を整えています。

今後、第1号加盟企業・池田建設に続き、初期メンバーとして加盟した株式会社コラム建設（神奈川県秦野市鈴張町、代表取締役：樺島進一郎）など他の加盟企業における中大規模木造建築の具体的な計画が進行中。地域工務店が主導する木造建築の未来が、着々と広がりをみせています。

■令和7年度優良木造建築物等整備推進事業

2050年のカーボンニュートラル実現に向けて「炭素貯蔵効果が期待できる中大規模木造建築物の普及に資するプロジェクト」などを募集し、要件を踏まえた審査を実施。事業の目的に適う提案に対して、プロジェクトに要する費用の一部を補助するもの。

■池田建設株式会社 概要

代表取締役：池田 章

所在地 ：長野県長野市広田77番地

創立年 ：1960年

主な実績 ：むすびの森川中島（サービス付高齢者向け住宅：長野県長野市川中島町）

むずびの森池家みくりや（共同生活援助事業所：長野県長野市西尾張部）

ハーモニアのぞみ（共同住宅：長野県長野市御影新田）

■純木造5階建て複合ビル 詳細

建築地 ：長野県長野市広田18、19、21番地

敷地面積：484.97平方メートル

建築面積：208.67平方メートル

延床面積：1,073.15平方メートル

工法 ：純木造軸組工法

階数 ：5階

用途 ：事務所