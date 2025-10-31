11月14日（金）は埼玉県民の日！「勝手に埼玉県民割！」キャンペーン実施！

藤田観光株式会社

箱根小涌園ユネッサン（所在地：神奈川県足柄下郡箱根町ニノ平1297、支配人：松山 元信 以下：ユネッサン）では、埼玉県民の皆さまを対象に、2025年11月14日(金)～2025年11月20日(木)の間、おトクにユネッサンをご利用いただけるキャンペーンを実施いたします。

気温がグっと下がり、秋の深まりを感じている埼玉県民の皆さまも多いのではないでしょうか？そこでユネッサンは、埼玉県民の皆さまのお出掛け意欲を後押ししたいと考え、11月14日（金）の埼玉県民の日に合わせて「勝手に埼玉県民割！」を実施いたします。

本キャンペーンでは、埼玉県民の皆さま限定で、水着で遊べる温泉「ユネッサン」が通常料金の約30％OFFでご入場いただけます。さらに11月14日(金)の埼玉県民の日当日は、大人（中学生以上）1名様1,000円でご入場いただける大変おトクなキャンペーンをご用意いたしました。そして期間中は、“お風呂を通じて世界を巡る”をテーマにしたスペシャルイベント「YUNESSUN OFURO COLLECTION」を開催しており、メキシコの死者の日をテーマにした「魂のオフロンダ」、ノルウェーの冬景色をイメージした「スノーファンタジー風呂」といった変わり風呂をお楽しみいただけます。ユネッサンでは、館内の浴槽やプールに温泉や温水を使用しているので、水着で過ごすには少し肌寒く感じる秋でも快適にお過ごしいただけます。その上、ユネッサンは屋内エリアも充実していますので、雨の日も安心して温泉をご堪能いただけます。泊まってユネッサンをとことん遊び尽くしたい方には、滞在期間中はユネッサンが入り放題となる隣接の箱根ホテル小涌園がおすすめです。庭園で毎夜開催される幻想的なナイトアクティビティ「ランタンナイト」が楽しめるプランをご用意していますので、こちらもお見逃しなく！

ぜひこの機会に日ごろの喧騒から離れ、晩秋の風を感じる箱根でご家族やパートナーとご一緒に素敵な休日を過ごしてみるのはいかがでしょうか。

「勝手に埼玉県民割！」キャンペーン 概要

♦内容：水着で遊べる温泉「ユネッサン」（水着エリア）の入場料が特別料金に！

♦期間：2025年11月14日(金)～2025年11月20日(木)

♦対象：埼玉県民の皆さま

♦利用方法：ユネッサン4階総合フロントにて受付時、下記URLの専用クーポンに加え埼玉県民であることを

証明できるものをご提示ください。 (運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証等)

専用クーポン https://www.yunessun.com/ticket/detail/?CN=414608

「魂のオフロンダ」「スノーファンタジー風呂」「ロッキーズスプラッシュ」

【箱根小涌園ランタンナイト付き】

<ビュッフェ夕食/後半>食べ放題・飲み放題付き＆ユネッサン・森の湯入り放題～1泊2食付き

期間： ～2025年12月25日(木)迄

料金： 26,950円～（入湯税別）スタンダードルームType-B（30平方メートル ）※1室3名利用時の1名料金

特典： １.夕朝食共にアルコール・ソフトドリンクが飲み放題！

２.箱根小涌園ユネッサン・森の湯がチェックイン前からチェックアウト後も何度でも入り放題

３.庭園で開催される「ランタンナイト」の打ち上げ体験 ランタン1室1個付き

プランURL：https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/hotels/fkg025/plans/10173744

※その他ご夫婦やグループ旅行でおすすめの宿泊プランもございます。是非公式HPをご確認ください。

ーランタンナイト（イメージ）ー

―箱根ホテル小涌園―

◆箱根の温泉・自然・食事を楽しめる次世代型リゾートホテル◆

～箱根ホテル小涌園の宿泊者は、チェックイン前からチェックアウト後まで

滞在中は何度でも箱根小涌園ユネッサン・森の湯が入り放題！～

公式HP： https://www.hakone-hotelkowakien.jp/

＜宿泊のご予約に関するお問合せ＞

箱根ホテル小涌園 予約センター / TEL：0465-22-5489（10：00～18：00）

藤田観光について

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして1948年に「箱根小涌園」、1952年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業しました。その後、1955年に会社を設立し、2025年11月7日に設立70周年を迎えます。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある 豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP URL：https://www.fujita-kanko.co.jp(https://www.fujita-kanko.co.jp)