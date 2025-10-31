Jリーグ「ヴァンフォーレ甲府」の楽しいコンテンツが多数登場！選手とのアトラクション同乗権が当たる抽選会も！『出張！ヴァンフォーレパーク in 富士急ハイランド』11/3(月・祝)開催

富士急行株式会社

入園無料の富士急ハイランド(山梨県富士吉田市)では、国内プロサッカーリーグ・Jリーグに所属し山梨県をホームタウンとするクラブチーム「ヴァンフォーレ甲府」とのコラボイベント「出張！ヴァンフォーレパークin富士急ハイランド」を11/3(月・祝)に開催します。

本イベントは、ヴァンフォーレ甲府のホームゲーム会場でおなじみのヴァンくじをはじめ、スペシャル抽選会やドリブルチャレンジなどの様々なコンテンツをお楽しみいただけます。豪華景品が当たるヴァンくじとスペシャル抽選会では、昨年好評を博した選手と一緒にアトラクションを楽しめる特別乗車券も再登場します。

さらに、当日はヴァンフォーレ甲府のマスコットキャラクター「ヴァンくん」との写真撮影会、所属選手によるトークショーやサイン会も実施され、サポーター必見の企画が盛りだくさんです。サッカーファンも遊園地ファンも大満足な、一日限りのスペシャルイベントにどうぞご期待ください。

※トークショーの出演選手はイベント前日に特設ページにて発表いたします。

イベント概要

■開催時間

2025年11月3日（月・祝） 10時～17時（予定）

■開催場所

富士急ハイランド内セントラルパーク

■参加料金

無料

※一部有料コンテンツがございます。

■内容

１.ドリブルチャレンジ

ドリブルのタイムを競い、景品をGETしよう。

２.ヴァンくじ

ヴァンフォーレ甲府の豪華グッズをゲットしよう！昨年好評を博した「選手と一緒にアトラクションを楽しめる乗車券」も当たります。

※在庫無くなり次第終了となります。

※ヴァンくじ参加者には、当日使える富士急ハイランド乗り物割引チラシを配布いたします。

３.ヴァンくんとの写真撮影会

1回目11：00～11：30 2回目13：30～14：00

４.選手トークショー

3名の選手が参加予定です。

※選手の発表は本イベント前日に特設ページにて行います。

５.スペシャル抽選会

ヴァンフォーレ甲府グッズのほか、「選手と一緒にアトラクションを楽しめる乗車券」も

当たります。

※園内のレシート金額合計2,000円毎に抽選券を1枚お渡しします。必ずレシート・領収書を発行し、お取り忘れにご注意ください（レシート・抽選券の再発行不可）。なお、引換はセントラルパーク特設テントにて行います。

６.選手サイン会

受付時間10：00～13：30までにセントラルパークにあるサイン会申し込みQRコー

ドを読み取りご応募ください。抽選40名限定となります。

※先着順ではありません。

【特設ページ】

詳細を見る :https://www.fujiq.jp/event/20251103fujiqvanfore.html

