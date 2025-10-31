音楽×アニメプロジェクト『Running Girl』、AIM Entertainmentがグローバル展開を支援

株式会社AIM Entertainment JapanRunning Girl

AIM Entertainmentはこの度、「走る世界中の少女たち」をテーマにした新しいフォーマットの『Running Girl』プロジェクトについて、北米を中心としたグローバル展開を開始いたしました。



本プロジェクトは、世界を舞台に活躍する“走る少女たち”を描いたショートアニメ作品群を軸に、多様なメディア展開を図るグローバルメディアフォーマットです。主戦場はYouTube。

『THE FIRST TAKE』や『Lofi Girl』のようなグローバルにファンを獲得するコンテンツモデルをベンチマークとし、世界中の視聴者に向けて順次公開を予定しています。

Running Girl



シーンに寄り添う映像と音楽の融合により、日常のBGMとしても親しまれる新たな“アニメの形”を提示します。

世界的に認知される楽曲のカバー使用による圧倒的な訴求力及び注目のアニメーションクリエイターの起用による高品質な映像をベースにグローバルに競争力のあるフォーマットを展開していきます。

（AIM Entertainmentは本プロジェクトにおいて、戦略設計～タイアップ獲得～PR展開まで包括的に実行する役割をになっております。）

Running Girl

本プロジェクトにおいては、走る世界中の少女たちのコンセプトに賛同いただける企業とのタイアップも予定しております。AIM Entertainmentは、世界中の視聴者とつながる次世代アニメーションの普及を目指し、本プロジェクトの展開を支援致します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=UzbE7AJdJYU ]



▼AIM Entertainment Inc.について

革新的なエンターテインメント体験を提供することを目指し、映画、音楽、ゲーム、グッズ、アート、イベントなど多岐にわたるコンテンツのメディアミックスを手掛けているライセンスエージェントです。

▼本件に関するお問い合わせ先

AIM Entertainment Inc.

info@agentinmotion.com