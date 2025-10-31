¡ÚWÂçºå¡Û¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ö¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó2025
LIVING ROOM¡ÖHoly Night Afternoon Tea¡×¡¡
¡¡¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Û¥Æ¥ëWÂçºå¡Ê½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶èÆîÁ¥¾ì4ÃúÌÜ1ÈÖ3¹æ¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§¥Ôー¥¿ー¡¦¥ëー¥«¥¹¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ö¥·ー¥º¥ó´ü´ÖÃæ¡¢´ÛÆâ¤Î¥Ðー¡õ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤Æ¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥·ー¥º¥ó¤ËÁê±þ¤·¤¤´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£¸æÆ²¶Ú¤ÎÈþ¤·¤¤¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éÌ£¤ï¤¦¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿Å´ÈÄÎÁÍý¡¢¤½¤ÎÂ¾¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅß¡¢WÂçºå¤Ç¿´Ìö¤ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ö¥·ー¥º¥ó¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Oh.lala¡Ä¤Ç³ð¤¦¡¢¸æÆ²¶Ú¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤È¶¦¤ËÌ£¤ï¤¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³ー¥¹
¡¡¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ë¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Öー¥é¥ó¥¸¥§¥êー¥é¥ó¥Á¡×¤Ç¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤äµ¨Àá¤Î¥Ç¥¶ー¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ç¥£¥Êー¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¸æÆ²¶Ú¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥È¥ê¥å¥Õ¤ä¥¥ã¥Ó¥¢¡¢¥Õ¥©¥¢¥°¥é¡¢ÏÂµí¤Ê¤É¤Î¾å¼Á¤Ê¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ö¥á¥Ë¥åー¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È²¹¤â¤ê¤ËËþ¤Á¤¿¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖOh.lala¡Ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³ー¥¹¡×
¡¦¾ì¡¡½ê¡¡3³¬¡¡¥Ë¥åー¥Ö¥é¥Ã¥»¥êーOh.lala¡Ä¡Ê¥ªー¥é¥é¡Ë
¡¦´ü ´Ö¡¡2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë～25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡¦»þ ´Ö¡¡¥é¥ó¥Á 12:00～15:00¡ÊLO14:00¡Ë¡¿¥Ç¥£¥Êー 17:30～22:00¡ÊLO21:00¡Ë
¡¦ÎÁ ¶â¡¡¥Ç¥£¥Êー 13,000±ß¡Ê5ÉÊ¡Ë¡¿16,000±ß¡Ê6ÉÊ¡Ë¡¡ÁëÂ¦ÀÊ³ÎÌó 20,000±ß¡Ê7ÉÊ¡Ë
¢¨19Æü～25Æü¡§¥Ç¥£¥Êー¥¿¥¤¥à¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥á¥Ë¥åー¤Î¤´Äó¶¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê19Æü¡¢22Æü¡¢ 23Æü¤Î¤ß¥¢¥é¥«¥ë¥È¥á¥Ë¥åー¤Î¤´ÍÑ°Õ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢¨24Æü¡¢25Æü¤Ï13,000±ß¥³ー¥¹¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§ https://ohlala.wosaka.com/
Oh.lala¡Ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³ー¥¹
Å¹Æâ¤«¤éÄ¯¤á¤é¤ì¤ë¸æÆ²¶Ú¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó
À»Ìë¤òºÌ¤ë¡¢3¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÌ¥¤»¤ëMYDO¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥ÖÅ´ÈÄ¾Æ
¡¡ìÔÂô¤Ê¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ËÜ³ÊÅ´ÈÄ¾Æ¤«¤é¡¢Âçºå¤Î¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¤ä³äË£ÎÁÍý¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¸ÄÀË¤«¤Ê°ì»®¤Þ¤Ç¡¢3¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅ´ÈÄ¾Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡ÖMYDO¡×¤Ç¤Ï¡¢7Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò½Ë¤¦ÆÃÊÌ¥³ー¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£Åß¤Î½ÜÌîºÚ¤È¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÏÂµí¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡¢ìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÅ´ÈÄ¾Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³ー¥¹¡×
¡¦¾ì ½ê¡¡1³¬¡¡MYDO¡Ê¤Þ¤¤¤É¡Ë
¡¦´ü ´Ö¡¡2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë～25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢¨19Æü～22Æü¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¥³ー¥¹¤Î°ìÉô¥á¥Ë¥åー¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥é¥«¥ë¥È¥á¥Ë¥åー¤Î¤´Äó¶¡¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦»þ ´Ö¡¡¥é¥ó¥Á¡¡ 11:30～15:00¡ÊLO14:00¡Ë
¥Ç¥£¥Êー 17:30～22:00¡ÊLO20:00¡Ë
¡¦ÎÁ ¶â ¥é¥ó¥Á¡¡ Åß²Ú 10,000±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¶äÅô 16,000±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Àã·î²Ö 22,000±ß¡¡¡¡¡¡
¥Ç¥£¥Êー Snow Crystal 35,000±ß
Aurora 50,000±ß
Holy Night 65,000±ß
¡¦¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://mydo.wosaka.com
Å´ÈÄ¾Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³ー¥¹¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë¡¡
·î¤´¤È¤ËÁõ¤¤¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ö¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー
¡¡Âçºå¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥êー¥È¡¦¸æÆ²¶Ú¤ËÌÌ¤·¤¿¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¤Ç¤Ï¡¢Å¹ÆâÃæ±û¤Î¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ç¥·¥§¥Õ¤¬»Å¾å¤²¤ë½ÐÍèÎ©¤Æ¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¡¢WÂçºå¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¹ÈÃã¤È¤È¤â¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£12·î¤Ïßê¤á¤¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¢1·î¤ÏÀã·Ê¿§¤Î¤è¤¦¤ËÀÅ¤«¤ÊÅß¤Î¿¹¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤òºÌ¤ë¥¸¥å¥¨¥êー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬·î¤´¤È¤ËÁõ¤¤¤òÊÑ¤¨¤ÆÅÐ¾ì¡£MIXup¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ö¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ö¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡×¤¬¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Û¥ê¥Çー¥àー¥É¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ö¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡×
¡¦¾ì¡¡¡¡¡¡½ê¡¡¡¡1³¬¡¡MIXup¡Ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¢¥Ã¥×¡Ë
¡¦´ü¡¡¡¡¡¡´Ö¡¡ 2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¦»þ¡¡¡¡¡¡´Ö¡¡¡¡11:30～18:00¡ÊL.O.17:30¡Ë
¡¦ÎÁ¡¡¡¡¡¡¶â ¤ª1¿ÍÍÍ 5,000±ß
¡¦¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://mixup.wosaka.com
12·î¸ÂÄê¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ö¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー
1·î¸ÂÄê¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ö¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー
Áá¤á¤Î¤´Í½Ìó¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¡ªLIVING ROOM¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤òËþµÊ
¡¡¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ö¥·ー¥º¥ó¸ÂÄê¤Ç¡¢¥ª¥Þー¥ë³¤Ï·¥¯¥êー¥à¥Ñ¥¹¥¿¤ä¿À¸Í¥Óー¥Õ¥Ðー¥¬ー¡¢WÂçºå¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¤ä¥Ü¥¯¥µー¥Ñ¥ó¥Ä¤Ê¤É¡¢¿´Ìö¤ë¥á¥Ë¥åー¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Î¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Û¥ê¥Çーµ¤Ê¬¤òËþµÊ¤¹¤ëÍ¥²í¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖHoly Night Afternoon Tea¡×
¡¦¾ì¡¡¡¡½ê¡¡3³¬¡¡LIVING ROOM¡Ê¥ê¥Ó¥ó¥°¥ëー¥à¡Ë
¡¦´ü¡¡¡¡´Ö¡¡2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë～12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡
¡¦»þ¡¡¡¡´Ö¡¡12:00～¡¿14:30～¡¿17:00～¡ÊÍ×Í½Ìó¡Ë¡¡
¡¦ÎÁ¡¡¡¡¶â¡¡¤ª1¿ÍÍÍ¡¡8,000±ß
¢¨Áá´üÍ½Ìó¸ÂÄê³ä°ú¡Ê11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¤´Í½Ìó¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 7,200±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡ÜWÂçºå¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥¯¥µー¥Ñ¥ó¥Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 9,500±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡ÜWÂçºå¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Ù¥ë¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¡¡¡¡ 10,000±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡ÜWÂçºå¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー 15,000±ß
¡ã12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë～25Æü¡ÊÌÚ¡Ë´ü´Ö¸ÂÄê¡ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡Ü¥ª¥Þー¥ë³¤Ï·¥¯¥êー¥à¥Ñ¥¹¥¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 13,000±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡Ü¿À¸Í¥Óー¥Õ¥Ðー¥¬ー ¡¡ 13,000±ß
¡¦¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§ https://livingroom.wosaka.com
¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡Ü¥ª¥Þー¥ë³¤Ï·¥¯¥êー¥à¥Ñ¥¹¥¿
¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡Ü¿À¸Í¥Óー¥Õ¥Ðー¥¬ー
# # #
WÂçºå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖW¡×¤ÎÆüËÜ½é¿Ê½Ð¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ¡¢2021Ç¯3·î16Æü¡¢Âçºå»Ô¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥êー¥È¤Ç¤¢¤ë¸æÆ²¶Ú±è¤¤¤Ë³«¶È¡£¤Ò¤ÈºÝÌÜ¤ò°ú¤¯¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê³°´Ñ¤Ï¡¢Âçºå»Ô½Ð¿È¤ÎÀ¤³¦Åª·úÃÛ²È °ÂÆ£ÃéÍº»á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò´Æ½¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¥Í¥ª¥ó¤¬¤¤é¤á¤¯¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊÂçºå¤Î³¹¤äÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¡¢Îò»Ë¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥Û¥Æ¥ë¤ÎÆâÉô¤Ë¤Ï¡¢ÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¿§¸¯¤¤¤ä»Å³Ý¤±¤ò»Ü¤·¤¿Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£50¼¼¤Î¥¹¥¤ー¥È¥ëー¥à¤ò´Þ¤àÁ´337¼¼¤Î¥²¥¹¥È¥ëー¥à¡¢6¤Ä¤Î¥Ðー¡õ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥¹¥Ñ¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡¢²°Æâ¥×ー¥ë¤ä¥Ð¥ó¥±¥Ã¥È¥ëー¥à¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖWhatever/Whenever(R)¡×¤òÂåÉ½¤È¤¹¤ëW¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾å¼Á¤Ç¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢WÂçºå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£WÂçºå¤Ï¡¢Çñ¤Þ¤ë¤À¤±¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ê¤¤ ¡ÈÌÜÅªÃÏ¤È¤Ê¤ë¥Û¥Æ¥ë¡É ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ wosaka.com(https://www.marriott.com/en-us/hotels/osaow-w-osaka/overview/?EM=DNM_WOSAKA.COM)
Instagram¡§ instagram.com/wosakahotel(https://www.instagram.com/wosakahotel)
Facebook¡§ facebook.com/WOsakaJPN(https://www.facebook.com/WOsakaJPN)
W Hotels¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¥½ー¥·¥ã¥ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿W Hotels¤Ï¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Û¥Æ¥ë¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦70°Ê¾å¤Î¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¤ËÅ¸³«¤·¡¢ºÙÉô¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡ÖWhatever/Whenever(R)¡×¡¢¤½¤·¤Æ³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ê¥Ó¥ó¥°¥ëー¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥²¥¹¥ÈÆ±»Î¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎW Hotels¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤¬»ý¤Ä¼§ÎÏ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¡¢ÅÚÃÏ¤´¤È¤ÎÊ¸²½¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤ä¼«Í³¤Ê¼«¸ÊÉ½¸½¤¬²Ö³«¤¯¶õ´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºßW Hotels¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¥²¥¹¥È¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ê£¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¿Ê²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£W Hotels¤Î¾ÜºÙ¤Ïw-hotels.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Instagram¡¢TikTok¡¢X¡¢Facebook¡¢YouTube¤ÇºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£W Hotels¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥È¥é¥Ù¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖMarriott Bonvoy(R)¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ä¡ÖMarriott Bonvoy Moments¡×¤Ç¤Î¸ÂÄêÂÎ¸³¡¢ÌµÎÁ½ÉÇñ¤ä¥¨¥êー¥È²ñ°÷»ñ³Ê¤ÎÇ§Äê¤Ê¤É¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÃÅµ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Æþ²ñÈñ¤ÏÌµÎÁ¡£
¾ÜºÙ¤Ï MarriottBonvoy.marriott.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£