【シントトロイデン】インキュベーター株式会社様とのスポンサー契約締結に関して

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、インキュベーター株式会社様（本社：東京都渋谷区）と2025-2026シーズンのコーポレートスポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、コーポレートスポンサー契約に至りました。

【インキュベーター株式会社様 コメント】

「この度、STVVとのコーポレートスポンサー契約を締結できたことを大変嬉しく思います。日本人選手や指導者の欧州挑戦を支援し、日本とベルギーの架け橋となるSTVVのビジョンは、当社が掲げる『挑戦と共に、可能性を拓く』という理念と強く共鳴いたします。スポーツの枠を超えた国際的な挑戦を応援することで、新たな価値創造に貢献してまいります」

■会社概要

社名：インキュベーター株式会社

代表者：八並 嶺一

所在地：東京都渋谷区神山町11-15 神山フォレスト 2F

事業内容：

・インキュベーション支援

・エンタープライズセールス支援

・AIアクティベーション支援

公式サイト：https://incubater.co.jp/

【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介選手（前所属 アンデルレヒト）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。