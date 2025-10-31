煌めくツリーを眺めながら愉しむ『クリスマスアフタヌーンティーセット』11月17日より登場

株式会社神戸ポートピアホテル2名さま分・オプションドリンク付 ※写真はイメージ

株式会社神戸ポートピアホテル (神戸市中央区、総支配人 伊藤 剛) のティーラウンジ ベルクールでは、2025年11月17日（月）より『クリスマスアフタヌーンティーセット』を提供いたします。サンタクロースを描いたムースや、ヨーロッパの伝統菓子などクリスマス気分が高まるスイーツと、クリスマスの食卓を想わせるセイボリーを揃えたアフタヌーンティーセットです。

まもなく訪れるホリデーシーズンに向けて、11月中旬より豪華客船のロビーをイメージした華麗なクリスマス装飾がホテル館内を彩ります。ベルクールに面した水辺エリアには高さ約5mのクリスマスツリーが登場。煌びやかな世界観の中で華やぎに満ちたひとときを、可愛らしいスイーツ、セイボリーとともにお愉しみいただけます。

日本紅茶協会より「おいしい紅茶の店」として認定されているベルクール。煌びやかに輝くツリーを眺めながら、優雅なティータイムをお過ごしください。

■クリスマスを彩るパティシエ特製スイーツ

フランスの伝統菓子クグロフを焦がしバターで焼き上げた生地に、ピスタチオチョコとドライストロベリーでクリスマスリースを表現しました。サンタクロースの顔が描かれたムースはチョコバウムをベースに、フランボワーズのムースで仕上げました。パティシエ渾身のグラスパフェは、白ワインジュレの中にブルーベリージャムを忍ばせて、いちごやピスタチオアイスを重ねた大人な味わいの一品です。

12/25（木）まではクリスマス仕様のスイーツでご用意いちごとピスタチオのノエルパフェ

■毎年好評のホテルブーランジェ特製シュトーレンも一口サイズで登場

オリジナルレシピで焼き上げたドイツの伝統菓子シュトーレンもラインナップ。ほど良くスパイスの香りが広がる「プレーン」、濃厚なショコラとオレンジピールの相性が抜群な「ショコラ」の2種類を一口サイズでご用意します。

■12月26日からはお正月に合わせた特別仕様に

クリスマスの翌日12月26日（金）～2026年1月6日（火）までは新年を祝う装いに。サンタクロースのムースは雪のような白色に、クリスマスリースを表現していたピスタチオのクグロフは、抹茶のクグロフへと姿を変えてお届けします。

■商品名：クリスマスアフタヌーンティーセット

https://www.portopia.co.jp/restaurant/detail/belle/menu/#!menu-457

■期間：2025年11月17日（月）～2026年1月6日（火）

■料金：いずれもティーフリーフロー付

お1人さま：5,300円 《WEB限定》オプションドリンク付 お1人さま： 6,300円

★公式HP限定 早期予約特典

12月10日（水）までに公式HPより事前決済でご予約いただくと500円OFF

■メニュー詳細

【スイーツ】

フォレ・ノワール／サンタムース（12/26～：スノームース）／ピスタチオのクグロフ（12/26～：抹茶のクグロフ）／シュトーレン（プレーン・ショコラ）／いちご

【グラスパフェ】

いちごとピスタチオのノエルパフェ

【スコーン】

プレーン／シナモン（クランベリージャム・クロテッドクリーム添え）

【セイボリー】

ホタテとカリフラワームース／合鴨パストラミのクロワッサンサンド／牛肉のカルパッチョ／ロミロミサーモン

【ドリンク】≪ティーフリーフロー90分制≫

ウェルカムティー：オリジナルブレンドティー “ロイヤルアフタヌーン”

紅茶3種、ハーブティー3種、季節のフルーツティー2種、コーヒー、カフェオレ、ジュース4種、他

※画像はイメージです

※表記料金には税金・サービス料が含まれております

※食材入荷の都合によりメニュー内容が変更になる場合がございます

ティーラウンジ ベルクール（本館1F）

心地良い水音と柔らかな自然光が差し込むティーラウンジ。フランス語で「美しい庭」を意味する店名そのままに、アフタヌーンティーや季節のスイーツなど優雅に午後のひとときをお過ごしいただけます。日本紅茶協会「おいしい紅茶の店」に認定されています。

営業時間：11：00～18：00

※土・日曜日、祝日は10：00～18：00

ティーラウンジ ベルクール

■ご予約・お問い合わせ

レストラン総合案内 Tel.078-303-5207（10：00～17：30）

ご予約はホテル公式ホームページにて承ります。

https://www.portopia.co.jp/restaurant/detail/belle/menu/#!menu-467