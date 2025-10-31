国際トータルファッション専門学校 産学協同特別講座「WEGOと学ぶ アパレルビジネスの解像度を高めよう!!」を開催

株式会社ウィゴー

株式会社ウィゴー（本社：東京都港区 代表取締役社長：園田 恭輔）は、ファッションの総合校「国際トータルファッション専門学校（NITF）」（所在地：新潟市中央区古町通7-935 NSGスクエア3F）との産学協同特別講座として、 2025年10月21日(火)に「WEGOと学ぶ アパレルビジネスの解像度を高めよう!!」を開催しました。

本講座は、販売本部 マーケティング部 部長／WE LABOプロジェクトマネージャー 増田 達哉が講師として登壇。NITF在校生を対象に、変化を続けるアパレル業界の構造や、時代とともに進化するマーケティング手法について学ぶ機会を提供。

昭和・平成・令和と移り変わる価値観の変化を踏まえ、これからアパレル業界を目指す世代が今後業界に飛び込む上で知っておくべき【ファッションビジネスの構造】を解説しました。

また、ファッション業界のみならず、売上を伸ばしている小売店やインフルエンサーブランドのSNSマーケティング事例も紹介。WEGOが2021年以降に取り組んでいるSNS連動型ブランドの実例をもとに、界隈ごとのトレンド分析やリアルタイムで変化する消費動向への理解を深めるなど、実践的な情報も交えながら講義は進みました。

店舗販売員を出発点に、ファッション業界で培った講師増田自身のビジネス経験と感覚をもとに、学生たちへ「業界でキャリアアップするための視点と考え方」「アパレル業界の全体像を理解することの大切さ」を伝え、「このような機会を通じて若い世代の皆さんにお話しすることで、私自身にとっても、自分の仕事を整理し直す良い時間になりました。“衣・食・住”という人の生活に欠かせない分野のひとつとして、アパレルは市場規模も大きく、さまざまな分野の魅力的な仕事が詰まっています。ぜひ、アパレル業界を幅広い視点で捉え、挑戦してほしいと思います。」と締めくくりました。

受講した生徒からは、

「将来のビジョンが見えた」「商品が出来るところまでの構成を詳しく知ることが出来た」「普段聞けないことを聞け、実際に働いている方の意見が聞けて良かった 」「デザイン系への学びにも繋ぐことができたので良かった」「マーケティングについて知らないことを知れた」「ブランドごとに製作の過程などどこが違うのか知れた」

といった声が聞かれました。

今後もウィゴーでは、産学協同の取り組みを通じて、単なる業界解説ではなく、若者の視点に寄り添いながらリアルなビジネス感覚と未来へのヒントを届け、次世代を担うファッションの人財育成に貢献してまいります。

講座概要

・ 主催：学校法人 国際総合学園 国際トータルファッション専門学校(NITF)

・ テーマ：「WEGOと学ぶ アパレルビジネスの解像度を高めよう!!」

・ 日時：2025年10月21日（火）12:00～

・ 講師：増田 達哉

（株式会社ウィゴー 販売本部 マーケティング部 部長／WE LABOプロジェクトマネージャー）

・ 会場：国際トータルファッション専門学校（新潟市中央区古町通7-935 NSGスクエア3F）

・ 実施形式：Zoomによるハイブリッド開催

学校法人 国際総合学園 国際トータルファッション専門学校（NITF）

所在地：新潟市中央区古町通7-935 NSGスクエア3F

公式サイト：https://nitf.jp/

TEL：025-226-6601 MAIL：nitf@nsg.gr.jp

