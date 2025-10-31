【好評につき今年も販売決定】9回分相当の料金で11回分のスカイスパが堪能できる「スカイスパ回数券 限定販売キャンペーン」再販開始～2025年11月1日（土）～11月30日（日）にて限定販売～

株式会社カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント

株式会社カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：穂積 輝明）は、カンデオホテルズ全施設※にて、通常よりお手頃な価格でカンデオホテルズのスカイスパが堪能できる「スカイスパ回数券 限定販売キャンペーン」を、2025年11月1日（土）より開始します。

※カンデオホテルズ静岡島田、カンデオホテルズ上野公園、ザ シンギュラリ ホテル ＆ スカイスパ アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(TM)、カンデオホテルズ大阪なんば、カンデオホテルズ東京六本木、カンデオホテルズ東京新橋、カンデオホテルズ京都烏丸六角、カンデオホテルズ大阪心斎橋、大阪ザ・タワーは除く

＊スカイスパ回数券利用の場合のみ適用

本キャンペーンでは、カンデオホテルズ自慢の「天空のスカイスパ」を、9回分の料金で11回分ご利用いただけます。短くも過ごしやすい秋だからこそ、旅行に出かける時間がなかなか取れない方も、都心の喧騒から少し離れる「アーバンリトリート体験」で、その季節の移ろいを感じながら心身をリフレッシュしていただきたい、という想いから販売が決定しました。

また、スカイスパ回数券をご購入いただいた方は、オリジナルの「カンデオサウナハット」を特別価格でお買い求めいただけます。さらに、「いい風呂の日」である11月26日（水）に回数券をご利用の方には日本サウナ・スパ協会 推奨飲料「イオンウォーター」をプレゼントします※。

※お一人様各1点まで、数量限定



今後も、さらに多くのお客様にカンデオホテルズを快適にご利用いただくことができる様々なプランやキャンペーンを企画してまいります。

この機会に是非、カンデオホテルズのスカイスパでリラックスタイムを楽しむとともに、カンデオサウナハットと日本サウナ・スパ協会 推奨飲料「イオンウォーター」でいつも以上の「ととのい」をご堪能下さい。

「スカイスパ回数券 限定販売キャンペーン」概要

2025年11月1日（土）～2025年11月30日（日）の期間、カンデオホテルズのフロントで販売される「スカイスパ利用回数券」は、9回分相当のご料金で11回分のスカイスパをご堪能いただけます＊。また、期間中に回数券をご購入された方は、人気のカンデオサウナハットを特別価格でお買い求めいただけます。

さらに、「いい風呂の日」である11月26日（水）に回数券をご利用された方には、日本サウナ・スパ協会 推奨飲料「イオンウォーター」をプレゼントします。

＊回数券は、ご購入店舗でのみ利用可能です。

キャンペーン名：スカイスパ回数券 限定販売キャンペーン

販売期間 ：2025年11月1日（土）～2025年11月30日（日）

利用期間 ：購入日から1年間

購入方法 ：カンデオホテルズのフロントで購入可能

内容 ：9回分相当のご料金で11回分のスカイスパが堪能できる利用回数券

回数券のご購入で、カンデオサウナハットを10%オフで購入可能

「いい風呂の日」である11月26日（水）に回数券をご利用された方に

日本サウナ・スパ協会 推奨飲料「イオンウォーター」をお一人様1本プレゼント

※混雑時以外は土曜日でもご利用可能

※お子様（12歳以下）は対象外

※「イオンウォーター」は数量限定

対象施設と料金：

対象施設：カンデオホテルズ菊陽熊本空港、カンデオホテルズ大津熊本空港、カンデオホテルズ茅野、カンデオホテルズ半田、カンデオホテルズ佐野、カンデオホテルズ亀山

料金 ：7,920円（税込）

対象施設：カンデオホテルズ福山、カンデオホテルズ松山大街道、カンデオホテルズ長崎新地中華街

料金 ：9,900円（税込）

対象施設：カンデオホテルズ奈良橿原

料金 ：10,800円（税込）

対象施設：カンデオホテルズ大宮、カンデオホテルズ宇都宮、カンデオホテルズ大阪岸辺、カンデオホテルズ神戸トアロード、カンデオホテルズ広島八丁堀、カンデオホテルズ福岡天神、カンデオホテルズ熊本新市街

料金 ：11,880円（税込）

対象施設：カンデオホテルズ枚方

料金 ：13,500円（税込）

対象施設：カンデオホテルズ南海和歌山

料金 ：13,860円（税込）

好評につき全国店舗にて発売中！オリジナルサウナハット「カンデオサウナハット」

オリジナルサウナハット「カンデオサウナハット」は、カンデオホテルズオリジナルのサウナグッズです。

本体のカラーには年齢や性別を問わず着用できる落ち着いた雰囲気のブラウン・パープルの2色を採用し、各色数量限定で販売します。「カンデオサウナハット（くまモンver.）」では、愛らしいくまモン、「カンデオサウナハット（三津寺ver.）」では、三津寺のロゴが入っています。刺繍の隣には、ブラウンに金、パープルに銀の糸でカンデオホテルズのシンボルロゴをさりげないワンポイントとして刺繍しています。

生地には、高温になるサウナ室で頭皮や髪を守り快適に保つため、優れた吸水性で著名な今治タオルを採用しました。タオル地のサウナハットは肌に優しい柔らかな使い心地で、軽量かつ折り畳むこともできるので持ち運びに便利です。また、ご自宅の洗濯機でも洗うことができるので、お手入れが簡単です。

高い吸水性を活かし、キャンプなどのアウトドアや、プールや海水浴などのアクティビティ、普段のジョギングやウォーキングなど、サウナだけではなく多様なシーンで活用することができます。

カンデオホテルズを象徴する「天空のスカイスパ」

カンデオホテルズではホテル業界で唯一、開発型の全施設※に最上階の露天風呂（天空のスカイスパ）を完備しています。※上野公園を除く



カンデオホテルズはスカイスパに多くのこだわりを持っており、内風呂は開放感のある非日常的な空間で、のんびり入浴できます。また、多くの施設で男性サウナにはドライサウナ、女性サウナにはミストサウナを設置していますが、近年のサウナブームの高まりと多様化するお客様のニーズにお応えするため、熊本新市街、宇都宮以降の新規開業施設では男女ともにオートロウリュ形式のサウナを導入しております。

スカイスパにご用意している、シャンプー、コンディショナー、ボディウォッシュそしてフェイスケア製品はカンデオホテルズオリジナルのオーガニック製品を使用しております。シャンプー、コンディショナーはフローラルをベースとした華やかな香りに、ボディウォッシュは爽やかなハーバルの香りです。フェイスケア製品は、爽やかな使い心地と柑橘系の香りが特徴です。その他、スカイスパを快適に楽しんでいただくためのアメニティも充実しています。

■カンデオホテルズチェーンについて

カンデオホテルズのコンセプトは、世界で“唯一無二の4つ星ホテル”です。それは単に高級な5つ星ホテルと手軽な３つ星ホテルの中間に位置することを意味しません。

上質さと使いやすさを両立しながら、その両方を兼ね備えることで、今までのホテルではかなえられなかった感動を創造すること。私たちは、“唯一無二の4つ星ホテル”というコンセプトに、唯一無二の体験価値をお届けする誇りと想いを込めています。また、ラテン語の「光り輝く」に由来する名を持つCANDEO HOTELSは、滞在されるお客様がより光り輝くために存在します。



カンデオホテルズ公式Instagram：https://www.instagram.com/candeo_hotels/

THE C’s SKY DINING 公式Instagram：https://www.instagram.com/thecs_skydining_/



■会社概要

■株式会社 カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント

【住所】東京都港区新橋4丁目5番1号 アーバン新橋ビル7階

【代表】代表取締役会長兼社長 穂積 輝明 (ほづみ てるあき)

【設立】2005年

【従業員数】550名

【URL】https://www.candeohotels.com/

【資本金】1億円

【事業内容】ホテル運営

■現在全国28店舗展開

■顧客満足度ランキングで第1位獲得

日経ビジネス誌が実施した顧客満足度ランキングで

第1位を獲得。2012年・2017年連覇を達成

■「マネジメント・オブ・ザ・イヤー 2015」

『ダイヤモンド経営者倶楽部』が発表した年間最優

秀賞の「マネジメント・オブ・ザ・イヤー 2015」を受賞

■ギネス世界記録を保持

2024年7月、カンデオホテルズ大阪ザ・タワーのインフィニティ露天風呂が、「建造物内の最も高層階にあるインフィニティ露天風呂/ Highest outdoor infinity public bath in a building」として、ギネス世界記録に認定