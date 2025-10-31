Spiral Innovation Partners、50億円規模のCVCファンド「クラフティアイノベーション投資事業有限責任組合」を共同組成

Spiral Capital株式会社【写真】「KRAFTIA Innovation Fund」設立を記念して撮影。ロゴの左右には、クラフティア 代表取締役社長執行役員 石橋 和幸氏(左)とクラフティアのメンバー、Spiral Innovation Partners ジェネラルパートナー 鎌田 和博(右)とSpiralのメンバーが並ぶ。

Spiral Innovation Partners株式会社（Spiral Capital株式会社〔本社：東京都港区、ジェネラルパートナー兼CEO 奥野 友和〕の子会社、以下「SIP」）は、傘下のSpiral Innovation Partners LLPを通じて、株式会社クラフティア（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長執行役員 石橋 和幸、以下「クラフティア」）と共同で、50億円規模のCVCファンド「クラフティアイノベーション投資事業有限責任組合」（以下「KRAFTIA Innovation Fund」）を組成しました。

本ファンドはSIPが運営する6つ目のCVCファンドであり、これによりSpiral Capitalグループの累計運用額（AUM）は710億円に達しました。

本ファンドは、グリーン・イノベーションやデジタル技術を活用した社会課題の解決を目的とし、スタートアップ企業との共創を通じて、建設業界を中心に産業変革と新たな価値創出を目指します。

■ 設立の背景と目的

SIPは、CVCファンドを通じて大企業とスタートアップの共創を支援し、業界構造の変革と新事業創出を推進してきました。

今回、創立80周年を機に旧社名「九電工」から「クラフティア」へと社名を変更し、「Craft × Innovation × Action」を掲げてリブランディングを行ったクラフティアとともに、建設業界におけるオープンイノベーションを加速するため、本ファンドを立ち上げました。

建設・エネルギー・不動産・街づくり分野では、人手不足や生産性向上、脱炭素への対応など、業界全体が構造的変化を迎えています。

KRAFTIA Innovation Fundは、クラフティアの高い技術力・現場アセット・顧客ネットワークと、SIPが培ってきたスタートアップ支援ノウハウを掛け合わせ、産業変革を現場から実現します。

■ 投資方針と重点領域

KRAFTIA Innovation Fundでは、次の4つのテーマを中心に、クラフティアの掲げるビジョンの実現に資する幅広い事業領域への投資を行います。

1. グリーン・イノベーション：再生可能エネルギー、蓄電、カーボンニュートラル関連技術

2. AI・デジタル：AI、IoT、ロボティクス、自動運転などの産業変革技術

3. 建設テック：現場DX、3D CAD、BIM、マッチングプラットフォームなど

4. 不動産・街づくり：スマートビルディング、都市開発DX、デジタルツイン、地域課題解決型サービス

■ 共創とアセット活用

KRAFTIA Innovation Fundは、単なる投資にとどまらず、クラフティアが持つ設備工事の技術力、約2,000名の技能工、全国規模の顧客基盤・商業・公共施設ネットワークといったアセットを活かし、スタートアップとの実証・社会実装を推進します。

SIPは、投資から成長支援、共創の仕組みづくりまで一貫して伴走し、建設業界を起点とした新しい産業変革モデルを実現していきます。

■ コメント

Spiral Innovation Partners株式会社 ジェネラルパートナー 鎌田 和博

「クラフティアの“Craft × Innovation × Action”という理念のもと、建設業界の枠を越えた産業変革をともに進めるファンドを立ち上げられたことを大変光栄に思います。KRAFTIA Innovation Fundでは、スタートアップの革新力とクラフティアの現場力を結びつけ、社会と産業の新たな未来を共創してまいります。」

■ ロゴマーク

■ ファンド概要

■ Spiral Innovation Partners（SIP）について

Spiral Innovation Partners株式会社は、独立系VCであるSpiral Capital株式会社の子会社として、CVCの運営およびオープンイノベーション支援を行っています。

これまでに物流、住宅、保険、金融など多様な産業において、大企業とスタートアップの共創を推進してきました。

今回のKRAFTIA Innovation Fundは、SIPとして6つ目のCVCファンドであり、建設業界を新たな共創領域として拡大する取り組みとなります。

- Spiral Capitalグループ公式サイト：https://spiral-cap.com/