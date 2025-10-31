＜2025 AIトレンド通信 10月号＞SHIFT AIが厳選するAI業界の必見アップデート

株式会社SHIFT AI

「日本をAI先進国に」を掲げ、AIのビジネス活用を学べるAI大学「SHIFT AI」を運営する株式会社SHIFT AI（東京都渋谷区、代表取締役 木内翔大）より、AIトレンド通信10月号をお届けします。

本号では、めまぐるしく変化するAI業界の最新情報を主要なAIツール別に、10月の注目すべきAI業界の動向を網羅的にご紹介します。

主要AIツール別 10月最新動向ハイライト

「OpenAI DevDay 2025」開催

OpenAI

DevDayとはOpenAIが毎年開催する開発者向けカンファレンスです。AIを誰もがアイデアを形にできる実用ツールへ進化させる方針が示されました。

ChatGPT「Instant checkout」機能、アプリ内での直接購入が可能に

ChatGPTアプリ内で、ネットで見つけた商品を直接購入できる「Checkout」機能の実証導入が開始され、米国小売り大手ウォルマートと提携することを発表しました。商品の提案から決済までがChatGPT上で完結します。(Shopify の加盟店も順次対応予定。)

文章からリアルな動画を生み出す「Sora 2/Sora 2 Pro」が登場

画像・音声から同期生成できる動画生成AIの新モデル「Sora 2」が発表されました。現実的な物理法則の理解と感情表現が可能で、カメオ機能で自身を動画に登場させることもできます。

また、ChatGPTのProユーザー向けにはWeb版でストーリーボード（動画編集機能）が利用可能になり、全ユーザーは最大15秒、Proユーザーは最大25秒（一部ユーザーのみ）の動画生成が可能になりました。

詳細はこちら≫https://shift-ai.co.jp/blog/38690/

しかし、Sora 2には著作権侵害の懸念やディープフェイクのような動画生成にまつわる問題が多発して、社会的に深刻な懸念が広がる可能性があります。

詳細はこちら≫https://shift-ai.co.jp/features/40122/

ノーコードでAIエージェントを作成できる新ツール「Agent Builder」を発表

ノーコード型のAIエージェント構築ツールで、プログラミングの専門知識がなくても、エージェントのワークフローを視覚的に設計できます。GPT-5をはじめ、過去のGPTシリーズモデルも利用できるため、目的に応じたエージェント開発が可能です。

ChatGPT内で身近なサービスやアプリを利用できる「Apps in ChatGPT」を発表

ChatGPT内で既存のサービス・アプリをスムーズに利用できます。

現在利用できるのは、初期パートナーとして提携している以下の7つのサービスやアプリですが、一部日本でまだ利用できないものがあります。

日本で利用可

・Booking.com

・Figma

・Coursera

要英語設定

・Canva

・Spotify

日本で利用不可

・Expedia

・Zillow

詳細はこちら≫https://shift-ai.co.jp/blog/38108/

AIブラウザ「ChatGPT Atlas」がリリース

ChatGPTを統合し、WebブラウジングとAIの垣根をなくしました。Webサイト上でもChatGPTを呼び出せる「Ask ChatGPTサイドバー」機能が追加され、macOSの全ユーザーに提供開始、Windows、iOS、Android版も近日公開予定です。ChatGPT有料ユーザー向けには、Web上でのタスクを自動化する「エージェント機能」のプレビューも実装されました。

Atlasでできること

詳細はこちら≫https://shift-ai.co.jp/blog/40036/

Google

人間のようにブラウザを操作する新モデル「Gemini 2.5 Computer Use」の発表

複数のWebサイトを制御し、ベンチマークで高い成功率と信頼性を達成したことが発表されました。Gemini 2.5 Proの視覚理解と推論能力を基盤に、ユーザーのリクエストや画面のスクリーンショットを元に動作し、クリック・入力・スクロールなど、エージェントが人間と同じように操作する環境を実現します。開発者向けには、高リスクなアクションを防ぐ安全機構を統合し、パブリックプレビュー版として提供が開始されました。



企業向けAI統合プラットフォーム「Gemini Enterprise」を発表

最先端のGeminiモデルを搭載し、企業の業務ツール・データ・アプリと連携する企業向けAI統合プラットフォームです。ノーコードでAIエージェントを構築・導入可能で、Google Workspace、Microsoft 365、Salesforceなど主要ビジネスツールと統合します。複数ステップにわたるワークフロー自動化を支援します。

Google AI StudioにAIアプリ開発向け新機能の登場

Google AI StudioのBuildモードでは、プロンプトを入力することでバイブコーディングができる機能を提供していました。しかし今回、プロンプト入力欄の下部に「Supercharge your apps with AI」（⁠AIを活用してアプリを強化）という作りたいアプリのプロンプトを書く際に必要なカードを選択することで、そのプロンプトに添付できるようになりました。

詳細はこちら≫https://shift-ai.co.jp/blog/40248/

新しい動画AIモデル「Veo 3.1」が公開

Veo 3.0の進化版として、生成される動画のストーリー性やキャラクターの一貫性が大幅に向上しました。動画の長尺化問題解決のため、生成する映像をより細かく制御する新機能が追加され、プロンプトから映像と完全に一致したセリフや効果音などの音声を生成する機能が強化されました。

詳しくはこちら≫https://shift-ai.co.jp/blog/39024/

NotebookLMに1ノートで音声解説を自在に作成する新機能が追加

ノートブックごとに複数のオーディオ概要を作成が可能になりました。言語、声、カスタマイズなどを選択でき、学習や情報処理がより柔軟かつ効率的になることが期待されます。

NotebookLMの記憶力が6倍以上に強化

最新のGeminiモデルを活用することで、チャットのバックエンドが改善され、パフォーマンス、品質、コンテキストの理解などが強化されました。また、チャットのカスタマイズ機能も拡され「目的」「役割」「話し方」などを設定することで、チャットを自分好みに調整できるようになりました。

ノーコードAIアプリ開発ツール「Opal」、日本を含む15カ国へ提供拡大

Opalは、プログラミングコードを記述することなく自然言語でAI搭載のミニアプリを作成できる機能・サービスです。実験的な機能として米国で7月から展開されていましたが今回、日本、韓国、カナダ、インドなど15カ国での新規利用が始まりました。

今回のアップデートで、デバッグ機能を改善し、Opalのワークフローにおける透明性と信頼性が向上しました。また、従来より、新しいOpalの作成が高速化され、並列処理が可能になり、複雑なワークフローでも同時に実行できるようになりました。

Perplexity AI

Perplexity AIブラウザ「Comet」が無料で利用可能に

これまで一部契約者向けだったCometが、誰でも無料で利用できるようになりました。テキストをハイライトすると、AIが文脈付きで解説します。未使用アプリの自動整理、操作サイト横断の調査要約など、AIが履歴・リサーチを自動深化させます。

Genspark

Gensparkで動画生成AI「Sora 2」の提供開始

短時間でスムーズに、Gensparkのサービス提供地域から誰でも利用可能になりました。生成された動画にはウォーターマークがなく、自由なクリエイティブ活動を支援します。自然な動きの動画自動生成と音声追加を伴う、高品質なAI動画の生成ができます。

「Genspark カスタムスーパーエージェント」が新登場

コーディングは一切不要で、プロンプト1つでAIエージェントを作成できます。作成したエージェントは再利用可能で、Genspark内のどこからでも@メンションで呼び出すことが可能です。エージェントを共有したり、他のユーザーが作成したエージェントをストアから発見・利用することもできます。

新機能「Genspark Hub」登場

プロジェクトごとに関連ファイルやタスクを1ヶ所に集約できます。また、ファイル、過去の作業履歴、カスタム指示を自動的に参照し分析やレポートまで作成可能です。

Manus

AIエージェントが「Manus 1.5」にバージョンアップ

タスク完了時間が短縮し、より高品質な結果の出力が可能になりました。また、アイデアからAI機能付きのフルスタックWebアプリの構築・公開・運用までを一気通貫で実現できます。無料ユーザーは「Manus 1.5 Lite」を利用可能です。

詳細はこちら≫https://shift-ai.co.jp/blog/18244/

Grok

Grokの画像・動画生成ツールImagineがv0.9にアップデート

動画生成が大幅に強化され、プロンプトへの忠実性や品質、音声生成などが大幅に向上しました。より自然な動きやぼかしなどのカメラ効果、会話や歌唱の再現などが可能となっています。

生成AIを活用した独自の百科事典サービス「Grokipedia」の初期バージョンを公開

10月27日時点で約88万500件の記事が閲覧可能です（日本語未対応）。Grokによる定期的なファクトチェックが特徴で、画面上部には最後の事実確認からの経過時間が表示されます。また、文章を選択してGrokに質問したり、ログインして誤りの指摘を送信したりすることも可能です。

Claude

Claudeに軽量モデル「Haiku 4.5」が登場

Sonnet4と比べてコストは約3分の1に、速度は2倍以上にし、コード生成も最先端レベルの新軽量モデルです。Sonnetが複数の計画を立て、それに従いHaikuが並行でサブタスクを実行することも可能です。APIやWebサイトですぐに利用でき、特にリアルタイムな応答が求められる用途に適しています。

ClaudeがSlackと連携可能に

ClaudeがSlackに対応し、DMやチャンネルでの利用が可能になりました。SlackからClaudeによるWeb検索やドキュメント分析が可能になり、Slackの情報からClaudeが文書を作成して作業を支援します。

デスクトップアプリ「Claude Desktop」を一般公開

WindowsとmacOSで利用可能になり、ブラウザを使わずにClaudeに直接アクセスできるようになりました。Dockやタスクバーから即座に起動し、ローカルの作業環境とシームレスに連携します。Mac版ではスクリーンショットを撮影して内容を直接分析したり、Caps LockキーでClaudeへの音声入力が可能です。

Microsoft

「Word」「Excel」「PowerPoint」での作業を支援するAIエージェントを利用可能に

AIによるバイブコーディングの概念を一般業務に応用したもので、Microsoft 365を使って同様のことを想定している。例えば、データ分析の専門知識がなくても、Excelのスプレッドシート上で高度な数式やグラフの作成をAIに依頼できます。

AIブラウザ「Edge」をアップデート！Copilotモードであらゆる作業が爆速に

2025年7月から提供されているCopilot モードは、デスクトップ版「Edge」に追加された新しい実験モードです。Copilotとの結びつきがより強固となり、新規タブページから「Copilot」を利用したり、ツールバー右端のボタンで手軽に閲覧中のページについて質問できるようになるほか、ハンズフリーによる音声対話、開いているタブや閲覧履歴までも活用した質問（既定は無効）などが利用できるようになります。

新機能（※現在は米国のみ）

Copilot Journeys

閲覧履歴を記憶し、プロジェクトごとに自動整理する機能です。中断した作業へすぐ戻れるように、関連タブや次のステップを提案してくれます。



株式会社SHIFT AI 代表取締役 木内翔大 コメント

「日本をAI先進国に」という志のもと、私たちSHIFT AIはAIの最前線を追い続けています。2025年10月号のAIトレンド通信では、各社が発表した画期的なAIツールの数々に、私自身も大きな期待と興奮を覚えています。特に注目すべきは、OpenAIの「OpenAI DevDay 2025」で示されたAIの実用化への方針です。ChatGPTの「Instant checkout」機能は、AIが私たちの日常生活に深く溶け込む未来を予感させます。商品の提案から決済までがChatGPT上で完結するという体験は、まさに未来のショッピングの形と言えるでしょう。また、文章からリアルな動画を生み出す「Sora 2/Sora 2 Pro」の登場は、クリエイティブ業界に革命をもたらす可能性を秘めています。著作権やディープフェイクに関する懸念は残りますが、AIがもたらす表現の可能性は無限大です。私たちは、これらの課題に真摯に向き合いながら、AIの健全な発展を追求していく必要があります。Googleの「Gemini 2.5 Computer Use」や「Gemini Enterprise」も、AIが企業の業務をいかに効率化し、変革していくかを示す強力な事例です。AIエージェントが人間のようにブラウザを操作し、ノーコードでAIエージェントを構築できるプラットフォームは、AI導入の敷居を大きく下げ、あらゆる企業がAIを活用できる時代が到来したことを示しています。

AIが私たちの仕事や生活、そして社会全体に与える影響は計り知れません。私たちは、この変化の波を「日本をAI先進国に」という大きなチャンスと捉え、AIのビジネス活用を推進してまいります。

