サスペンス系ビジュアルノベルゲーム『DUSK INDEX: GION』無料体験版がSteamにて配信開始！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、サスペンス系ビジュアルノベルゲーム『DUSK INDEX: GION（ダスク インデックス: ギオン）』 の無料体験版を2025年10月31日(金) 15:00より、Steamにて公開しましたことをお知らせ致します。報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますようお願い申し上げます。

過去と現在の祇園に仕掛けられた、連続する怪異と真実のミステリーが、今、動き出す

『DUSK INDEX: GION』無料体験版がSteamにて配信開始！

本日15:00よりブシロードゲームズがお贈りするサスペンス系ビジュアルノベルゲーム『DUSK INDEX: GION（ダスク インデックス: ギオン）』 の無料体験版がSteamにて配信開始されました！ゲームの世界観をぜひご堪能ください！

本作は一つの軸でストーリーが進んでいくサスペンス系ビジュアルノベルゲームですが、無料体験版では本編とは異なり、現代キャラクター2人と明治キャラクター2人、計4人の中から1人を選んでプレイできる仕様となっており、それぞれが登場する序盤パートを試遊いただけます！

■無料体験版エピソード

・2006年 京都 勝木大樹 編

・1906年 明治京都 長浜正義 編

・1906年 明治京都 咲 編

・2006年 京都 クイン理音 編

■無料体験版の登場キャラクター（左から順に）

＜現代キャラクター＞

勝木 大樹（CV：阿座上 洋平）

クイン 理音（CV：天麻 ゆうき）

＜明治キャラクター＞

長浜 正義（CV：置鮎 龍太郎）

咲（CV：日笠 陽子）

■豪華声優陣による無料体験版ゲームプレイ動画をYouTubeにて公開！

本作のキャラクター声優、クイン理音役・天麻ゆうきさん、素振りちゃん役・福嶋晴菜さんに、

無料体験版・勝木大樹編をプレイしていただきながら、

ストーリーの注目ポイントや収録時のエピソードなどについて語っていただいた動画を、YouTubeのブシロード公式チャンネルにて公開いたしました！

出演者ならではの視点も満載で、キャラクター理解が深まる内容となっております。ぜひご覧ください！

豪華声優陣による無料体験版ゲームプレイ動画：

■作品概要

『DUSK INDEX:GION(ダスク インデックス: ギオン)』は、全世界で人気を博した「Tokyo Dark」を生み出したCherrymochiとブシロードによる共同開発の、Nintendo Switch(TM)、Steam(R)、PlayStation(R)5、Xbox(R)向けサスペンス系ビジュアルノベルです。

本作の舞台となるのは、現代と明治時代――2つの京都。そこで起きた奇怪な殺人事件の謎を追いかけるストーリーです。

現代京都は、アナログな捜査を信条とする刑事・勝木大樹と、「Echoes of Kyoto」を開発した異才の引きこもり技術者・クイン理音（クイン リオ）がバディを組み、事件を捜査します。

一方、明治時代の京都では、冷静で有能な刑事・長浜正義（ナガハマ マサヨシ）と、花街の頂点に立つ芸妓・咲（サキ）が手を取り合い、現在に続く事件の“起源”に迫ります。

2つの時代、2組のバディが、1つの真実にたどり着く。時代を超えた重厚なサスペンスドラマをお届けいたします。

■製品情報

タイトル： DUSK INDEX: GION (ダスク インデックス ギオン)

ジャンル：サスペンス系ビジュアルノベルゲーム

発売予定日： 2026年1月29日

メーカー希望小売価格：3,520円（税込）

プレイ人数：1人

対応機種：Nintendo Switch(TM)、Steam(R)、PlayStation(R)5、Xbox(R)

対応言語：日本語/英語

権利表記：(C)DUSK INDEX: GION

■関連リンク

・ブシロードゲームズ：

https://bushiroadgames.com/

・本作品公式サイト：

https://duskindexgion.bushiroadgames.com

・店舗別購入特典URL：

https://duskindexgion.bushiroadgames.com/privilege/

・Steam Store URL：

https://store.steampowered.com/app/3907190/

・オリジナルPV：

https://youtu.be/fz0Ik0ry3xo

・無料体験版ゲームプレイ動画URL：

https://youtu.be/0UcPsztl5vw

