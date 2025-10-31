【オリエンタルホテル福岡 博多ステーション】甘酸っぱいベリーと濃厚チョコで”大人の贅沢なひととき”を「チョコレート＆ベリースイーツブッフェ」開催11月22日（土）～24日（月・祝）

株式会社ホテルマネージメントジャパン

オリエンタルホテル福岡 博多ステーション（所在地：福岡市博多区）は、2025年11月22日（土）～11月24日（月・祝）の3日間限定で、B2F / Restaurant LINK SQUAREにて「チョコレート＆ベリースイーツブッフェ」を開催いたします。本ブッフェでは、濃厚なチョコレートと甘酸っぱいベリーをテーマに、シェフパティシエが素材選びから製法まで徹底的にこだわり抜き、一つひとつ丁寧に仕上げたスイーツの数々を存分に楽しめるチャンスです。伝統的な洋菓子である「ザッハトルテ」「オペラ」「ムース・オ・ショコラ」をはじめ、「生チョコ」や「トリュフ」といった深みのあるチョコレートスイーツ、「ジュエリーボックスケーキ」「チョコベリーロール」「シャルロットベリー」「ベリーベリーピスタチオケーキ」など、見た目にも華やかなケーキがブッフェ台を彩ります。また、甘酸っぱさと香りのバランスにこだわったベリースイーツも豊富にご用意。旬のあまおうを使った「ティラミス」や「ベイクドチーズケーキ」、そして「ブルーベリータルト」「苺のミルフィーユ」など、チョコレートとの絶妙なハーモニーをお楽しみいただけます。さらに、「あまおうアイスケーキ」や「クロッフル ベリーソース」はお客様の目の前で実演し、出来立ての食感と香りを味わえます。作り立ての美味しさを体感できるのは、スイーツブッフェの醍醐味と言えます。

スイーツだけでなく、甘いものと交互に楽しめるこだわりのセイボリーメニューもバリエーション豊かに取り揃えました。「イカとブロッコリーのマリネ」「チキンと茸のサラダ」「タンドリーフィッシュ＆チップス」「白菜のクリームパスタ」「オリエンタルカレー」など、甘いスイーツとの絶妙なバランスが楽しめるお料理です。シェフパティシエ渾身のブッフェプラン「チョコレート＆ベリースイーツブッフェ」で、贅沢で至福のひとときをお過ごしください。

【デザートメニュー例】

ザッハトルテ / オペラ/抹茶のモアールショコラ / 生チョコ/トリュフ / ムース・オ・ショコラ / チョコミントタルト / チョコショートケーキ /チョコベリーロール / チョコプリン / シャルロットベリー / ジュエリーボックスケーキ / ベリーベリーピスタチオケーキ / あまおうティラミス / あまおうベイクドチーズケーキ / 苺のミルフィーユ / カシスムース / ブルーベリータルト / ベリーチョコのスコーン / ベリーマカロン / フォレノワール / エンガディナー / バスクチーズケーキ / あまおうアイスケーキ/ ギリシャヨーグルト /ベリーベリーフルーツサンド /フルーツ盛り合わせ /クロッフルベリーソース ほか

【セイボリーメニュー例】

イカとブロッコリーのマリネ / チキンと茸のサラダ /厚切りベーコンのジャーマンポテト / 白菜のクリームパスタ / タンドリーフィッシュ＆チップス / チキンと根菜のポトフ / オリエンタルカレー ほか

【ドリンクメニュー例】

スイーツに良く合うソムリエセレクトワイン

１.ヴィッラヨンダ モスカート ダスティ / イタリア

２.サンデマン ルビー・ポート / ポルトガル

３.ジンファンデル エステート・グロウン・ロダイ TNT / アメリカ

オリジナルカクテル / スパークリングワイン/ コーヒー / アイスコーヒー / 紅茶 / アイスティー / ウーロン茶 / オレンジジュース / カルピス / メロンソーダ / アップルジュース / レモンジュース ほか

※上記メニューは食材の入荷状況などの理由で変更となる場合がございます。

オリエンタルホテル福岡 博多ステーション「チョコレート＆ベリースイーツブッフェ」

■ 日 程：2025年11月22日（土）/ 23日（日）/ 24（月・祝）

■ 時 間：13:30～15:00（90分） *オーダーストップ14:30

■ 場 所：B2F / Restaurant LINK SQUARE（リンクスクエア）

■ 料 金：大人 4,000円（税込）/ 小学生以下 1,500円（税込） ＊完全予約制

※キャンセルの際は、2日前の19:00迄。以降は料金の100％のキャンセル料が発生いたします。

ご予約・お問い合わせ ：レストラン予約課（10:00-19:00） TEL 092-461-2101

■ オリエンタルホテル福岡 博多ステーション

JR博多駅筑紫口から徒歩1分、福岡空港から地下鉄で5分、さらに地下鉄博多駅に直結。ナチュラルな素材感がアクセントとなる客室や宿泊ゲスト専用のエグゼクティブガーデンやジムなどを完備し、都会にいることをしばし忘れさせ、旅の活力を生み出します。

■ Restaurant LINK SQUARE

上質な空間でブッフェ形式の食事が楽しめるレストランです。朝は、福岡ならではのご当地メニューを含む豊富な和洋食を。ランチは、メイン料理を選べるセミブッフェを時間無制限で。ディナーでは、旬の食材を活かしたバラエティ豊かな料理を味わえます。

■ オリエンタルホテルズ＆リゾーツとは

オリエンタルホテルズ＆リゾーツは、株式会社ホテルマネージメントジャパンが運営するホテルチェーンブランドです。 “独自性のある滞在体験の提供”と、ホテルそのものが“エリアを巻き込んだデスティネーションとなること”を目指し、「オリエンタルホテル」や「ホテル オリエンタル エクスプレス」など国内16ホテル（総客室数4,169室）を展開しています。入会金・年会費無料の独自メンバーシップ「CLUB ORIENTAL（クラブオリエンタル）」では、魅力的な特典や会員限定プランをご利用いただけます。

ホームページ：https://www.oriental-hotels.com

Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=100070068335069

Instagram：https://www.instagram.com/oriental_hotelsandresorts

YouTube：https://www.youtube.com/@orientalhotelsandresorts

X：https://twitter.com/Oriental_HR

CLUB ORIENTAL: https://www.oriental-hotels.com/club-oriental

■株式会社ホテルマネージメントジャパン会社概要

株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内24ホテル（総客室数7,671室）を展開するホテル運営会社です。グループホテル総従業員数は3,368名。独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「ヒルトン」、「シェラトン」、「ホテル日航」など多様なホテル経営及び運営を行っています。（2025年10月現在）https://www.oriental-hotels.com/hotellist/