電子コミック『枕アイドル』コミカライズ版、本日“配信スタート”！ ――芸能界の裏を知るサイゾー が贈る禁断の一冊――
アイドル界の光と闇、そして芸能界にうごめく欲望と策略を描く話題作『枕アイドル』（原作：新堂冬樹）が、本日2025年10月31日（金）より、電子書籍ストア「コミックシーモア」にて独占先行配信としてついにスタートしました。
主人公は、アイドルグループ「ショコラ」のセンター・未瑠（みる）。
華やかなステージの裏側で、彼女は夢を掴むために“ある境界”を踏み越えていきます。
密室交渉、嫉妬、欲望、背徳――。
その笑顔の奥には、誰にも見せない冷徹な野心が宿っていました。
「売れるためなら、どんなことでもやってやる」――。
少女の選択と代償、そして野心が鮮やかに描かれるダークサスペンスが読者の胸を刺します。
リアルな芸能界の空気感と社会的テーマを扱う本作は、いま注目の“業界サスペンス”をさらに深く掘り下げる挑戦的な一冊です。
■タイトル：『枕アイドル』コミカライズ版（電子コミック）
■配信開始日：2025年10月31日（金）
■配信サイト：コミックシーモア（独占先行）
■配信先URL：https://www.cmoa.jp/title/341888/
■配信元：株式会社サイゾー
■作画：有希うさぎ 原作：新堂冬樹
■ジャンル：ダークサスペンス／芸能界ドラマ
プレスリリース詳細へ