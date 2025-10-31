急性腎障害（AKI）市場規模、シェア分析、成長予測および製造業者（2035年）
KDマーケットインサイトは、市場調査報告書『急性腎障害（Acute Kidney Injury）市場の将来動向と機会分析 ― 2025年から2035年』を発表しました。本レポートの範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が的確なビジネス判断を行えるよう支援します。本調査報告書では、KDマーケットインサイトのリサーチャーが一次および二次調査の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、ならびに彼らの市場参入（GTM）戦略の把握を行いました。
世界の急性腎障害市場に関する 調査報告書によると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率8.4%を予測し、2035年末までに41億米ドルの 市場規模を創出すると予測されています。2025年の市場規模は19億米ドルでした。
急性腎障害市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、製造企業および将来展望
市場概要
急性腎障害（AKI）市場は、腎疾患の有病率増加、糖尿病や高血圧といった慢性疾患の増加、そして先進的な診断・治療ソリューションへの需要拡大により、着実な成長を遂げています。急性腎障害（旧称：急性腎不全）は、体内の老廃物排出および体液バランス維持能力を損なう、腎機能の急激な低下を指します。
この症状は、重篤な感染症、手術、外傷、腎毒性薬剤への曝露などの合併症として発生することがあり、入院患者や重症患者の間で一般的です。高齢化の進行および集中治療を必要とする患者数の増加に伴い、AKIの負担は著しく拡大しています。
バイオマーカーに基づく診断技術、腎代替療法（RRT）、薬剤開発の進展により、医療従事者は早期診断および治療成果の改善を実現しています。さらに、持続的腎代替療法（CRRT）やポイントオブケア診断（POCT）の採用が革新と市場拡大を後押ししています。
腎臓の健康に関する公衆啓発キャンペーンや政府の取り組みに加え、製薬企業と研究機関の協業も、AKI治療分野の進歩を加速させています。
市場規模とシェア
過去10年間で、重症治療や術後管理における腎関連合併症の高発生率により、急性腎障害市場は大きく成長しました。北米は、先進的な医療インフラ、高いR&D投資、AKI診断率の高さにより市場をリードしています。一方、日本、中国、インドを中心とするアジア太平洋地域は、糖尿病・高血圧・敗血症性AKIの増加により高成長地域として浮上しています。
市場は大きく「診断」「治療」「腎代替療法」の3つの主要セグメントに分類されます。このうち、腎代替療法（RRT）は、透析および持続的腎代替装置の需要拡大により最大のシェアを占めています。また、診断分野も、NGAL（好中球ゼラチナーゼ関連リポカリン）やKIM-1（腎障害分子1）といった新規バイオマーカーを活用した早期介入の進展により急速に拡大しています。
成長要因
慢性疾患の増加（糖尿病、高血圧、心血管疾患など）
高齢者人口の増加による腎合併症リスクの上昇
診断バイオマーカーの進歩による早期発見の促進
集中治療室（ICU）入院の増加
腎代替療法（CRRT・血液透析）の技術革新
腎保護・抗炎症薬の開発による製薬研究の進展
腎疾患啓発および早期スクリーニングプログラムの普及
政府およびNGOによる腎疾患対策・研究支援
