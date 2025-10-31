11/1（土）開催 名古屋市立大学 開学75周年記念事業「経営学を超える経営－気迫の経営」に登壇／AIカメラのトリニティー
防犯カメラ・AIカメラの専門店 株式会社トリニティー（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：兼松拓也）は、2025年11月1日（土）に開催される名古屋市立大学 開学75周年記念事業「経営学を超える経営－気迫の経営」に、登壇者として参加いたします。
▼開学75周年記念事業 令和7年度市民公開講座 詳細
https://www.nagoya-cu.ac.jp/science/contribution/event/kokaikoza/#body-in
■講座タイトル
開学75周年記念事業 令和7年度市民公開講座
「第8回 経営学を超える経営－気迫の経営」
■講演日時
11月1日（土） 10:00～12:00 ※お申込みは締め切りとなっております。
■講演内容（予定）
本講演では、代表の兼松が「気迫の経営」をテーマに、経営を阻む制度への問題意識について語ります。
この他、防犯カメラをはじめとしたセキュリティに関する講演もご相談承っております。
ご興味のある方はお問い合わせください。
■このリリースに関するお問合せ先
株式会社トリニティー（日本防犯カメラセンター）
本社所在地：愛知県名古屋市中区錦2-14-21 円山ニッセイビル1F
電 話： 052-684-7110（月～金 9:00～18:00 土日祝・夏季休業日・年末年始等除く）
ＵＲＬ：https://www.office-trinity.com/
－事業内容－
法人・個人向け防犯カメラの製造・販売・設置・メンテナンス
AIカメラ・IoTサービスの開発
その他各種防犯システムの販売・設置・メンテナンス
支社・支店・営業所：横浜・埼玉・千葉・大阪・静岡・浜松・岐阜・三重
配信元企業：株式会社トリニティー
▼開学75周年記念事業 令和7年度市民公開講座 詳細
https://www.nagoya-cu.ac.jp/science/contribution/event/kokaikoza/#body-in
■講座タイトル
開学75周年記念事業 令和7年度市民公開講座
「第8回 経営学を超える経営－気迫の経営」
■講演日時
11月1日（土） 10:00～12:00 ※お申込みは締め切りとなっております。
■講演内容（予定）
本講演では、代表の兼松が「気迫の経営」をテーマに、経営を阻む制度への問題意識について語ります。
この他、防犯カメラをはじめとしたセキュリティに関する講演もご相談承っております。
ご興味のある方はお問い合わせください。
■このリリースに関するお問合せ先
株式会社トリニティー（日本防犯カメラセンター）
本社所在地：愛知県名古屋市中区錦2-14-21 円山ニッセイビル1F
電 話： 052-684-7110（月～金 9:00～18:00 土日祝・夏季休業日・年末年始等除く）
ＵＲＬ：https://www.office-trinity.com/
－事業内容－
法人・個人向け防犯カメラの製造・販売・設置・メンテナンス
AIカメラ・IoTサービスの開発
その他各種防犯システムの販売・設置・メンテナンス
支社・支店・営業所：横浜・埼玉・千葉・大阪・静岡・浜松・岐阜・三重
配信元企業：株式会社トリニティー
プレスリリース詳細へ