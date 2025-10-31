美濃焼 アンティコフラワー BBプレートセット｜電子レンジ・食洗機対応なのでギフトに最適
アンティコフラワー BBプレートセットは、日常使いにもギフトにも最適な美濃焼の磁器プレートセットです。華やかなアンティーク調のフラワーデザインが特徴で、食卓に彩りと上品さを添えます。
耐熱性に優れており、電子レンジでの加熱も可能。さらに食洗機にも対応しているため、日常のお手入れも簡単で、忙しい生活の中でも気軽に使用できます。セット内容は、大小さまざまなプレートが揃い、前菜やデザート、サラダなど幅広い料理に対応可能です。
ギフトとしても喜ばれる仕様で、化粧箱入りのため贈り物としても最適。結婚祝いや新居祝い、誕生日など、大切な方へのプレゼントにもぴったりです。美濃焼ならではのしっとりとした質感と、手に馴染む滑らかさは、使うたびに上質な食卓体験を提供します。
花をモチーフにしたデザインは、季節を問わず食卓を華やかに彩り、テーブルコーディネートのアクセントとしても活躍。レンジ・食洗機対応で実用性も高く、見た目の美しさと利便性を兼ね備えたアイテムです。
毎日の食事をちょっと特別にしたい方や、ギフトとして安心して選べるプレートセットとして、アンティコフラワー BBプレートセットはおすすめです。
【美濃焼 磁器】アンティコフラワー BBプレートセット［ギフトセット］※レンジ・食洗機対応
https://naire-shop.com/naire-awasaka-af88-y03/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
