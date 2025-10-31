「回転する懐中電灯」KC70 Plus登場！　Makuakeで先行販売スタート

Green Sun Japan株式会社これまでの懐中電灯にはない自由度を

「KC70 Plus」は、ヘッドが自在に回転する次世代型懐中電灯です。

直進照射も、作業照明も、マグネットでの固定照射も、この1本で完結。

アウトドア、整備作業、防災、夜間撮影──あらゆるシーンで、照らす角度を思いのままに。

クラウドファンディングサイト「Makuake」にて、先行販売を開始しました。

あなたの手で、この新しいライトの可能性を体感してください。

【製品概要】

製品名：KC70 Plus（ケーシーセブンティ・プラス）

発売形態：クラウドファンディング先行販売（Makuake）

販売期間：2025年10月31日～12月7日

販売ページ：https://www.makuake.com/project/kc70plus_outdoor/

【KC70 Plus - ７つの革新ポイント】

0度から105度まで調整可能

１. ヘッド回転式で、照射方向を自由自在に

0度から105度まで角度調整が可能。

手に持っても、机に置いても、金属面に貼り付けても、狙った場所を確実に照らします。

5,000ｍAhの大容量バッテリー

２.最大28時間使えるタフなバッテリー

非常時の備えとしても十分な性能。

コンセントがない屋外や停電時でも、灯りを絶やさない“頼れる1本”になります。（使用するモードにより連続使用時間は異なります。）

最大1,000ルーメン

３.最大1,000ルーメンの高輝度

手元や足元、必要な場所をしっかり照射。

搭載LEDは、20Wホワイトレーザー光源

ワイド照射⇄スポット照射

４.ズーム機能搭載

遠距離も近距離もこの1台で対応。

レンズ部をスライドするだけで、ワイド照射⇄スポット照射を瞬時に切り替え。

キャンプの全体照明にも、点検作業のピンポイント照射にも対応します。

５つのモードを搭載

５.５つのモードを搭載

モードを切り替えることで、様々な場面で使えます。

・夜道や屋外でもはっきり照らす1000LM（強光）

・手元を明るく快適に照らす350LM（作業）

・読書やナイトライフにちょうどいい50LM（弱光）

・自己防衛の役割として500LM（ストロボ）

・緊急時のサインに500LM（SOS）

底部に強力マグネット

６.現場仕様の高スペック

底部に強力マグネットを内蔵、鉄製の壁や柱にピタッと固定。

両手を使いたい作業中も、ハンズフリーで照らします。

1.0メートルの高さからの落下にも耐える仕様！

長年の実績と信頼

７.信頼と実績

24年以上にわたり、他国の警察や救助現場などプロの現場で信頼されてきたTANK007シリーズ。

IP67の防水性能で水まわりや雨天でも快適に使用できます。

【他機種との違い】

他社製の角度可変式ライトは、これまで90度までのものがほとんどでした。

KC70 Plusは105度まで調整可能に加え、長時間使用・高輝度・ズーム機構をすべて搭載。

「1本で何役もこなせる」マルチライトとして設計されています。

机に立てて手元を照らせる！

【Makuakeでの先行販売について】

現在、「Makuake」にてプロジェクトを公開しました。

早期支援者には、数量限定で最大34％OFFの早割リターンをご用意。

詳細・ご支援はこちら：https://www.makuake.com/project/kc70plus_outdoor/

【開発背景】

「作業でも、アウトドアでも、防災でも使える“本当に使えるライト”を作りたい」

その想いから、KC70 Plusは生まれました。

単なる明るさだけでなく、“使い方の自由度”を追求。

現場・日常・緊急時のどんなシーンでも頼れる1本を目指しました。

【今後の展開】

Makuakeでの先行販売を経て、一般販売・法人向け導入も予定しています。

KC70 Plusは、日常を照らす新しいスタンダードライトとして進化を続けます。

【会社概要】

会社名：Green Sun Japan株式会社

所在地：東京都港区南青山3-1-36 青山丸竹ビル6F

代表者：NGUYEN MINH VIET(グエン・ミン・ヴィエト)

■AI翻訳事業 https://greensun.com.vn/

■ベトナム進出コンサルティング事業 https://greensun-vietnam.com/

■越境EC事業 https://greensun-trading.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

Green Sun Japan株式会社 KC70 Plus 担当

E-mail：japan@greensun-trading.com