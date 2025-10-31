「阪神甲子園球場 ナイターマウンド投球イベント」 11月30日(日)と12月6日(土)に開催！ ～110名限定！ナイター空間で憧れのマウンドから投球しよう～

阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：久須勇介）が運営する阪神甲子園球場では、11月30日(日)と12月6日(土)に2日間総計110名限定で「阪神甲子園球場 ナイターマウンド投球イベント」を開催します。


このイベントは、阪神甲子園球場のグラウンドで、多くの方に記念となる体験をしていただきたいという思いから開催するもので、放送係員による参加者のお名前のアナウンスとともに、阪神甲子園球場のマウンドから投球いただける、普段は体験することができない特別な内容です。今回は照明が点灯したナイター空間で投球していただきます。お付添いの方もグラウンドの土部分に立ち、投球体験をご覧いただけます。


また、当日、プロのカメラマンが撮影する投球時の写真は、後日専用サイトからご購入いただけます。


イベントの概要は、次のとおりです。




【「阪神甲子園球場 ナイターマウンド投球イベント」の概要】



1 日程


・2025年11月30日（日） 計5回開催 各回約60分間


(1)18：00 (2)18：30 (3)19：00 (4)19：30 (5)20：00


・2025年12月6日（土） 計6回開催 各回約60分間


(1)17：30 (2)18：00 (3)18：30 (4)19：00 (5)19：30


(6)20：00



2 募集人数


各回投球者は10名 合計110名 ※応募多数の場合は抽選



3 開催内容


(1)3塁ブルペンでのキャッチボール


※付添いの方はキャッチボールのご協力をお願いします。


※付添いの方がいない場合やキャッチボールができない場合はスタッフが対応します。


(2)マウンドからの投球（一人3球）


※マウンドに上がる際、放送係員がお名前をアナウンスします。また、球速を測定します。


※付添いの方はグラウンドの土部分から投球をご覧いただけます。


※グラウンドの土をお持ち帰りいただくことはできません。


※雨天等によるグラウンド状況によっては、マウンドでの投球を中止し、1塁側ブルペン等での投球に変更となる場合があります。予めご了承ください。


※雨天等によりマウンドでの投球ができない場合は放送係員からのアナウンスはご体験いただけません。


※グローブ・ボールをお持ちの方はご持参ください。お持ちでない方は無料で貸し出します。


(3)甲子園歴史館見学（自由見学）


※イベント当日のみ利用可能。


※イベントのチケット内容を甲子園歴史館の受付でご提示ください。


※甲子園歴史館は一度入館すると再入館できません。


※当日は、甲子園歴史館の営業時間を10：00～20：00


（最終入館19：30）に変更します。


(4)BE-STADIUM KOSHIEN 1種目体験券


※トスバッティング、ピッチングから1種類を選べます。


※イベント当日のみ利用可能。


※イベントのチケットをBE-STADIUM KOSHIENの受付でご提示ください。


※当日は、BE-STADIUM KOSHIENの営業時間を、10：00～20：00


（最終受付19：40）に変更します。



4 参加料金（税込）


<投球者>


おとな4,500円、高校生4,300円、こども3,900円


<付添者>


おとな2,500円、高校生2,300円、こども1,900円


※甲子園歴史館入館料、BE-STADIUMM KOSHIEN1種目体験券が含まれます。


※歴史館倶楽部会員は割引があります。専用URLからご購入ください。


※歴史館倶楽部会員割引でご購入いただいた方の分は、当日に会員証を確認します。


ご提示いただけない場合、一般価格との差額分をお支払いいただきます。


※別途システム手数料・発券手数料がかかります。


※付添いの方は、投球体験、お名前のアナウンスは体験いただけません。


※付添いの方は最大4名まで申込み可能です。


付添いの方が0名でもお申込みいただけます。


※こどもは4歳から中学生までです。



5 応募方法


「ローソンチケット」からご応募ください。


≪ローソンチケット≫ https://l-tike.com/koshienrekishikan-mp/


≪応募期間≫11月1日（土）14：00～11月16日（日）23：59


※ご購入には、ローソンWEB会員（無料）の事前登録が必要です。


※オンラインでのみご応募可能です。


※お一人様1回のみご応募可能です。


※応募多数の場合は抽選となります。


※申込み後の情報変更、キャンセル、当選後の払戻しはできません。


※当選結果は、11月21日（金）15：00頃からご確認いただけます。


※参加料金は、クレジットカードのみでのお支払いとなります。


※当選のタイミングで引落しが発生します。



6 チケット引換え期間


11月21日（金）15：00～各回開催時刻まで


※チケットは上記期間内に必ず引換えのうえ、ご持参ください。



7 記念写真サービス


投球時のお客さまをプロのカメラマンが撮影し、後日、専用ページで撮影写真を販売します。


なお、購入には別途費用が必要です。（2Lサイズ800円～）


※画像は昨年度実施時のものです。






8 注意事項


・状況により、イベントの中止、または内容や開始時間を変更する場合があります。


・イベントで発生した一切の事故や怪我などの責任は負いかねます。


・チケットの転売はご遠慮ください。


・転売されたチケットは無効となり、入場をお断りさせていただく場合があります。


・投球者、付添いの方は動きやすい服装でお越しください。


着替えスペースの準備はありません。


・申込み後、ご入力いただいた内容を変更することはできません。


投球者と付添いの方を変更することはできませんので、あしからずご了承ください。



【★ナイター空間でバックスクリーンビューを開放★】


ナイターマウンド投球イベントが実施される、11月30日(日)と12月6日(土)について、特別にバックスクリーンビューを19：45まで開放します。照明が点灯されたナイター空間の阪神甲子園球場を是非ご堪能ください。




※グラウンドでは、ナイターマウンド投球イベントを実施しています。


※グラウンドは、ナイター投球イベント参加者のみ入場可能です。



◆甲子園歴史館 営業のご案内


＜営業時間＞


10：00～17：00（11月～2月）


※イベント当日は10：00～20：00


※3月～10月は10：00～18：00


※入館は閉館時間の30分前まで


※催物の開催等により変更する場合があります。


＜休館日＞


月曜日（試合開催日、祝日を除く。）


年末年始（2025年12月26日(金)～2026年1月3日(日)）


メンテナンス休館（2026年2月2日(月)～2月6日(金)）


＜入館料＞おとな900円、高校生700円、こども500円


◎お問合せ 0798-49-4509（営業時間に限る。）


◎ホームページ https://koshien-rekishikan.hanshin.co.jp/



◆BE-STADIUM KOSHIEN 営業のご案内


＜営業時間＞


10：00～18：00（11月～2月）


※イベント当日は10：00～20：00


※3月～10月は10：00～19：00


※受付は営業終了時間の20分前まで。


※催物の開催等により変更する場合があります。


＜休館日＞


月曜日（試合開催日、祝日を除く。）


年末年始（2025年12月26日(金)～2026年1月3日(日)）


メンテナンス休業（2026年2月2日(月)～2月6日(金)）


＜料金＞


3種セット1,200円、2種セット900円 ほか


※特別料金設定日は3種セット1,500円（特別料金）のみ


◎お問合せ 0798-42-6970（営業時間に限る。）


◎ホームページ https://be-stadiumkoshien.hanshin.co.jp/



阪神グループは、「“たいせつ”がギュッと。」のブランドスローガンの下、これからも一人ひとりのお客様の“たいせつ”と向き合い、グループ一丸となって阪神らしいブランド体験を提供し続けることで、その信頼と期待に応えてまいります。






阪神電気鉄道株式会社　https://www.hanshin.co.jp/



阪神甲子園球場　https://koshien.hanshin.co.jp/



甲子園歴史館　https://koshien-rekishikan.hanshin.co.jp/



リリース　https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/310e2419b45f9056047ec1205cb4b675f6d9fe72.pdf



