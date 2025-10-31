大阪市から史上最速でのJリーグ入りを目指すOsakaCitySC、全国クラブチームサッカー選手権 優勝報告のため大阪市中央区役所を表敬訪問

株式会社RAXUS Osaka City SC

平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援を賜りまして誠にありがとうございます。

このたびOsaka City SCは、全国クラブチームサッカー選手権大会での優勝報告のため、大阪市中央区役所を訪問し、松田彰久区長に優勝のご報告を行いました。

当クラブは、約1か月前に開催された同大会において、関西代表として全国の舞台に挑み、見事全国優勝を果たしました。

今回の訪問では、地域を拠点とするクラブとして、日頃より多大なるご支援をいただいている中央区の皆さまに感謝の意をお伝えし、今後のさらなる挑戦への決意を共有いたしました。

当日は、松田区長より「おめでとうございます」と温かいお言葉をいただき、前回の全国大会出場報告の際に「優勝してきます」と宣言していたことを踏まえ、「本当に優勝して有言実行、すごいですね！」とお声をかけていただきました。さらに、「関西2部昇格が決まったら、ぜひまた報告に来てください」と、今後の挑戦への期待と激励もいただきました。

■ 代表 山地泰平 コメント

このたびは、全国優勝のご報告の機会をいただき、誠にありがとうございました。

日頃より地域の皆さまに支えていただいていることへの感謝を、改めてお伝えできたことを大変光栄に思います。

松田区長からも温かいお言葉をいただき、地域の期待や応援の大きさをあらためて実感しました。

私たちOsaka City SCは、中央区を拠点とするクラブとして、この街の誇りとなれるよう、サッカーを通じて地域の活性化に貢献してまいります。

今回の優勝を一つの通過点と捉え、これからも地域の皆さまと共に「史上最速でのJリーグ昇格」という目標に挑戦を続けてまいります。

■ Osaka City SCについて

私たちOsaka City SCのチームミッションは、「FOOTBALLを通じて、世界中に夢を与え続ける」ことです。

全国にはすでに数多くのJリーグクラブが存在していますが、私たちは「挑む者が世界を揺らす」をスローガンに掲げ、史上最速でのJリーグ昇格を目指して日々挑戦を続けています。

地域の皆さまと共に成長し、大阪から全国、そして世界へと新たな熱狂を届けてまいります。

■会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）

・代表者：代表取締役 山地泰平

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーＢ 18階

・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営

・URL：https://www.osakacitysc.com/

・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/