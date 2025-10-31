こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「2025年度グッドデザイン・ニューホープ賞」優秀賞、入選作品が決定
～最優秀賞は、12月20日に決定～
公益財団法人日本デザイン振興会（会長：内藤廣、所在地：東京都港区）が主催する「グッドデザイン・ニューホープ賞」（GOOD DESIGN NEW HOPE AWARD）は、クリエイターを目指す各種専修専門学校・大学・大学院の学生や、卒業・修了後間もない若手クリエイターを対象としたデザイン賞です。作品・プロジェクト・研究を審査・顕彰することにより、新たなクリエイティブ人材の発掘とキャリア蓄積を支援し、デザインを通じた新たな産業および文化の発展に寄与することを目的とし、2022年に開始した事業です。
第4回を迎える本アワードは、日本全国から668件の応募が寄せられ、13名の審査委員による審査を経て、115件が受賞しました。この中から、8件が最終プレゼンテーション審査へ進みます。
（2024年実績：応募件数606件、受賞件数94件）
12月20日（土）の最終審査会で、ファイナリストのプレゼンテーション審査を行い、最優秀賞が決定します。今後の活動として、最優秀賞を含む115件の受賞者にはワークショップや企業見学などの多様なプログラムへの参加機会を通じ、キャリア支援と継続的なサポートを行っていきます。
＜「2025年度グッドデザイン・ニューホープ賞」優秀賞8作品 ＞
https://digitalpr.jp/table_img/2720/121276/121276_web_1.png
■「2025年度グッドデザイン・ニューホープ賞」概要
応募カテゴリー ：
1. 物のデザイン（製品など）、2. 場のデザイン（建築、施設、環境など）、3. 情報のデザイン（コンテンツ、プログラム、メディアなど）、4. 仕組みのデザイン（サービス、システム、取り組みなど）
賞の種類と副賞 ：
最優秀賞（1点） 表彰状・記念品・賞金30万円、優秀賞（7点） 表彰状・記念品・賞金各5万円、入選（点数制限なし） 表彰状
応募期間 ：2025年3月25日～8月15日
今後のスケジュール：最終審査会（公開プレゼンテーション審査）12月20日 (土） 14:00～17:00（予定）
■「2025年度グッドデザイン・ニューホープ賞」優秀賞8作品
全ての受賞対象は、「グッドデザイン・ニューホープ賞」の公式サイトからご覧いただけます。
https://newhope.g-mark.org/
https://digitalpr.jp/table_img/2720/121276/121276_web_2.png
https://digitalpr.jp/table_img/2720/121276/121276_web_3.png
https://digitalpr.jp/table_img/2720/121276/121276_web_4.png
https://digitalpr.jp/table_img/2720/121276/121276_web_5.png
https://digitalpr.jp/table_img/2720/121276/121276_web_6.png
https://digitalpr.jp/table_img/2720/121276/121276_web_7.png
https://digitalpr.jp/table_img/2720/121276/121276_web_8.png
https://digitalpr.jp/table_img/2720/121276/121276_web_9.png
＜ご参考＞
本件に関するお問合わせ先
公益財団法人日本デザイン振興会 E-mail: newhope_award@g-mark.org
関連リンク
「グッドデザイン・ニューホープ賞」公式サイト
https://newhope.g-mark.org/
グッドデザイン賞公式サイト
https://www.g-mark.org/
2025年10月31日
