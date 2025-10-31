株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、チケットサービス「d ticket」（以下、d ticket）の提供を2025年10月31日（金）から開始します。全国で開催される音楽コンサートやスポーツイベントなどの興行チケットを、 スマートフォンやパソコンからご購入頂けるサービスです。チケット購入からイベント当日の入場までを全てWEB上で完結することができるため、シームレスでスマートな顧客体験を提供します。

「d ticket」は、シンプルで直観的な操作画面と利便性を高める機能が特長です。ご利用にあたっては 「dアカウント(R)※1」との連携が可能なため、追加の情報登録の手間がなくスムーズなログインができるほか、チケット 購入時に希望する座席からの見え方が確認できる機能など、イベント当日の観戦イメージが湧く購入体験を実現します。購入後の座席変更や入場前後のアップグレードにも対応し、また電子チケットによる非接触入場も可能です。さらにチケット購入の手続きにあわせてグッズ購入も可能なため、シームレスでスマートなイベント観賞体験を提供します。「d払い(R)」をはじめとする幅広い決済手段にも対応し、ユーザーへ利便性の高い購入体験を提供します。

また、チケット販売や各種キャンペーンなどで取得したファンデータにドコモが保有する1億人規模の顧客データを活用した分析を組み合わせ、イベントの属性と傾向に近いユーザーにドコモのオウンドメディアからアプローチを実施 します。従来の購入履歴に基づいたアプロ―チ以上に効果的なターゲティング配信が可能なため、これまでの チケットサービスではアプローチが難しかった層へのリーチを実現し、新たなファンの獲得と主催者の集客力向上と 収益の拡大を支援します。

さらに、チケット購入時での同行者登録や、公式リセールサイトの提供など、不正転売防止機能を備え、主催者のニーズにも対応した安心・安全な流通を実現します。

なお、「d ticket」開始に伴い、2026年4月4日（土）と2026年4月5日（日）にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催される音楽イベント「docomo presents THE MUSIC STADIUM 2026 organized by ONE OK ROCK」（以下、本イベント）のチケットを、出演アーティストのファンクラブ会員を対象に2025年11月7日（金）から先行抽選販売します。さらに「dカード PLATINUM」「ｄカード GOLD(R)」「dカード GOLD U」のいずれかをお持ちの方を対象に2025年12月3日（水）から先行抽選販売します。

本イベントのチケット先行抽選販売に関する詳細は、特設サイトをご確認下さい。

特設サイト︓https://ssw.web.docomo.ne.jp/ticket/themusicstadium/

今後は、「dカード(R)」「dポイントクラブ会員」を対象にしたチケット先行販売や抽選販売の実施、「d ticket」会員 限定の優待情報の提供など、ご利用いただくお客さまに満足いただける特典の強化を実施してまいります。

ドコモは今後も、ICTの力を活かし、お客さまの日常生活をより豊かで便利にするサービスの提供に努めてまいります。

※1 「d ticket」は、「dアカウント」をお持ちの方であればどなたでもご利用いただけます。「dアカウント」はドコモの回線をお持ちでない方でも無料で作成いただけます。

＊「d ticket」「dアカウント」「d払い」「dカード GOLD」「dカード」は、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。

「チケットサービス『d ticket』の提供を開始」の概要

1．提供開始日

2025年10月31日（金）

2．提供方法

Webサービス

3．サービスサイト

https://dticket.docomo.ne.jp/

5．直近のチケット販売予定

対象イベント︓「docomo presents THE MUSIC STADIUM 2026 organized by ONE OK ROCK」

（1）アーティストFC会員（ファンクラブ会員）先行 【抽選】

受付期間︓2025年11月7日（金）午後６時～2025年11月25日（火）午後11時59分まで

（2）dカード（「dカード PLATINUM」「ｄカード GOLD(R)」「dカード GOLD U」）先行

【抽選】

受付期間︓2025年12月3日（水）午後6時～2025年12月17日（水）午後11時59分まで

（3）THE MUSIC STADIUM公式サイト 先行 【抽選】

受付期間︓2026年1月7日（水）午後6時～ 2026年1月28日（水）午後11時59分まで

