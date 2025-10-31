洋梨×ほうじ茶×チョコが奏でる、香りのグラデーション【THE NEW NORMAL】秋限定「香をまとう洋梨パフェ」登場。

■ 香りを食す、秋のご褒美パフェ。

株式会社そら芳醇に香る、洋梨の魅力。

みずみずしくとろけるような果肉と、上品で華やかな香りが特徴の洋梨。

その繊細な甘みを最大限に引き立てるため、ソテーやアイス、ロールケーキなど、異なる調理法でアレンジ。甘さだけでなく、香り・苦味・酸味のバランスが際立つ、秋だけの特別な味わいです。

「香をまとう洋梨パフェ」

香ばしさ、まろやかさ、みずみずしさ ――

最初はトップのチョコアイスと洋梨の華やかな香りを。

中層のキャラメルロールやほうじ茶ジュレに進むと、香ばしさとまろやかさが広がり、最後は洋梨ソテーの温かみある甘みが全体を包み込み、余韻まで楽しめます。

異なる食感と温度のレイヤーが重なり合い、香りの変化とともに味覚が豊かに広がる ――

一口ごとに移ろう “香りの層” をお楽しみください。

販売価格：3,500円（税込）

提供期間：2025年11月1日（土）～ 未定

※数量限定のため、売切れ次第終了となります。

■ THE NEW NORMAL

【THE NEW NORMAL】は、全国から取り寄せた今しか味わえない旬の国産フルーツを贅沢に堪能できる “パフェ専門店” 。レコードが奏でる心地よい音色に包まれた落ち着きのある空間は、女子会やデートにもおすすめです。夜は暖炉を囲み、炎のゆらめきを眺めながら、ゆったりと。

こだわりのパフェとともに優雅な時間をお楽しみいただけます。

【 店舗情報 】

THE NEW NORMAL

所在地 ｜東京都渋谷区恵比寿南2-3-13 山燃ビル2階

電話番号｜03-6303-1232

営業時間｜【 月～金・祝前日・祝後日 】11:30~23:30 (L.O 料理22:30｜ドリンク23:00)

【 土日祝日 】11:00~23:30 (L.O 料理22:30｜ドリンク23:00)

Instagram｜https://www.instagram.com/tnn_ebisu/

食べログ ｜https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13293635/dtlmenu/

公式HP ｜https://the-new-normal.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20251031_pear(https://the-new-normal.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20251031_pear)

【 会社概要 】

会社名｜株式会社そら

所在地｜ 東京都渋谷区神宮前6-23-2 第25SYビル9F

代表者｜ 都築 学

事業内容｜飲食事業 レストランホテル事業 スポーツストレッチ事業 海外事業 コンサルティング事業 カーセールス事業 シェアハウス&シェアオフィス事業 トレーニング事業 フェイシャルエステ事業

https://www.sola-japan.co.jp/