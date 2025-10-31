こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【東京工科大学】地元ブルワリーと連携した実践的デザイン教育プログラム－学⽣発案の″⼤⽥区発″クラフトビール「Yachiyo」商品化
東京工科大学(東京都大田区、学⻑：香川豊)デザイン学部では、大森山王ブルワリー東京八景株式会社(東京都大田区、代表：町田佳路)と連携した実践的教育プログラム(注1)の一環として、学生発案によるオリジナルクラフトビール「Yachiyo(やちよ)」を共同開発しました。
11月1日(土)より、同社運営のオンラインショップおよびビアバー「東京∞景(とうきょうはっけい)」(大田区山王)にて数量限定で販売されます。また10月31日(金)・11月1日(土)に羽田イノベーションシティで開催されるイベント「ハネダ夜街」にて、樽詰め生ビールと持ち帰り缶の販売が行われます。
■学生45名が参加、地元ブルワリーと連携した実践的デザイン教育プログラムから商品化第2弾！
この取り組みは、地域の魅力の抽出からコンセプト立案、製造、商品化、宣伝、販売までのプロセスを体験的かつ実践的に学ぶデザイン教育プログラムであり、同学部3年生の有志45名が参加しました。大田区内のクラフトブルワリー3社の協力のもと、12チームによる「新商品開発コンペ」を開催し各社にプレゼンテーションを実施。3チームの企画が採用され、本商品はその第2弾として発売されます。
■大田区ゆかりの作家・宇野千代をリスペクトした既存商品の次世代への継承をテーマに企画
本企画の学生チーム(4名)は、同社の代表商品の一つで、大田区大森ゆかりの作家・宇野千代の人物像を掘り下げてコンセプトに反映させたユニークなクラフトビール「CHIYO」に感銘を受け、同商品に込められた想いを継承し、若い世代へ繋ぐ架け橋となるビールを発案。参加チームの中で唯一同社を指名して提案し採用されました。同商品は、若者らしい自由な発想から生まれた苦味のないインディア・ペール・ウィートで、副原料には「和」を感じさせる茶葉を提案。3種のホップアロマ(注2)による複雑な香りに加え、緑茶由来の爽やかさと渋みのある後味が全体のバランスを調和させています。商品名は、大森の街に長く愛されるビールであってほしいという願いを込め千代よりも長い年月を示す「Yachiyo (八千代)」とし、ラベルデザインは、既存製品の地層のインスピレーションを継承しつつ、新しく芽吹いた若葉が成長し、大きな木となり花を咲かせ世界に広がっていく様を表現しました。
■参加した学生チーム（デザイン学部3年 千原琉聖、長 遼花、黒須佑人、石井良子）のコメント
「大森山王ブルワリー様に選ばれ、商品化されることを最終目標に、試行錯誤しながらも元々大切にしたかったものを見失わないよう意識してプロジェクトを進行しました。一番の拘りは「CHIYO」とのつながりを「Yachiyo」で表現すること。「CHIYO」が紡いできた人と人、社会との繋がりを大切にしながら、新たなストーリーと価値を生み出していくことを常に意識して制作しました。私たちは お酒が飲めるようになってから間もない年齢ですが、だからこそ"今まで紡いできたものを大切にし、未来へ繋げて行く"という強い想いを持ってこのクラフトビールを考える事ができました。大田区・大森の街がさらに盛り上がること。クラフトビールを楽しむ人々が増えること。お酒を楽しむ方々の新たな出会いが未来へ繋がっていくことを強く願っています」