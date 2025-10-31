こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【東京工科大学】米国フロリダ大学と協定締結、AI分野での国際連携を強化－AIやデジタルツインに関する共同研究、学生・教員の相互交流など推進
東京工科大学は、フロリダ大学と、AI分野における国際的な学術連携に関する協定の覚書(MOU)を、8月27日に締結いたしました。
東京工科大学(東京都八王子市、学長：香川豊)は、フロリダ大学(University of Florida, 米国フロリダ州ゲインズビル)と、AI分野における国際的な学術連携に関する協定の覚書(MOU)を、8月27日に締結いたしました。
本協定は、本学のAI分野における先進的教育・研究拠点である「AIテクノロジーセンター」および「デジタルツインセンター」、フロリダ大学「Artificial Intelligence Academic Initiative Center（AI²センター）」が連携機関として参加。AIおよびその応用領域における国際的な教育・研究ネットワークを強化するとともに、世界をリードするAI人材の育成と、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
2025年8月27日には、本学の生野壮一郎デジタルツインセンター長、関根謙一郎実践研究連携センター長らが同大学を訪問し、本協定の締結式や今後の共同研究、共同プロジェクトについてのディスカッションを行いました。
本学は、「AI大学」構想のもと米国NVIDIA(エヌビディア)との学術交流連携をはじめ、今秋には国内私立大学最大規模のNVIDIA DGX™ B200のAIスーパーコンピューターを構築、本格稼働するなどの取り組みを進めています。今後も、国内外の研究機関や企業との連携を通じて、先進的なAI教育・研究を推進してまいります。
【協定概要】
締 結 日： 2025年8月27日
連携内容：AIおよびデジタルツインに関する共同研究の企画と実施
教員・学生の相互交流や育成機会の創出
教育手法・カリキュラム設計に関するノウハウ共有
共同ワークショップや国際会議の開催
学術成果の相互共有・発信 など
連携機関：東京工科大学 AIテクノロジーセンター、デジタルツインセンター
フロリダ大学 AI²センター（Artificial Intelligence Academic Initiative Center）
■英語版の記事はこちらよりご確認いただけます。
https://www.teu.ac.jp/press/2025.html?id=247
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/