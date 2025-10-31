こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
東洋大学いのち総合研究機構が重点研究推進プログラム「バイオミメティクス技術の社会実装」をテーマとしたシンポジウムを１１月１５日（土）に開催
東洋大学（東京都文京区／学長：矢口悦子）いのち総合研究機構は、2025年11月15日（土）に朝霞キャンパス（埼玉県朝霞市）で東洋大学重点研究推進プログラム：未来を拓くバイオミメティクス「シンポジウム2025 ～バイオミメティクス技術の社会実装～」を開催します。
「バイオミメティクス」とは、生物が進化の過程で獲得してきた分子・構造・機能・生産方法・物質循環・情報処理から着想を得て、それらを科学や医学、産業などのものづくりの分野に生かす概念です。この技術を用いてどのように社会実装できるのか、現在進められている３つの研究についてご報告します。
東洋大学重点研究推進プログラム・未来を拓くバイオミメティクス「シンポジウム2025 ～バイオミメティクス技術の社会実装～」
◆開催日時 ： 2025年11月15日（土）13：00～16：20（受付開始12：30）
◆開催場所 ： 東洋大学 朝霞キャンパス（埼玉県朝霞市） 2101教室（2号館1階）
◆開催方法 ： 対面およびオンデマンド（★学外の方はオンデマンド配信のみとなります）
◆参加費 ： 無料
◆申込方法：以下のフォームよりお申込みください。（申込締切：11月14日（金））
https://forms.gle/QnQLfEVcKpvmjhRP8
・本シンポジウムは完全申込制となっております。お申込みの無い方はご参加いただけません。
・申込締切以降の参加申込は受け付けません。
・学外の方には、手続き完了後にオンデマンド配信用URLを送付します。
【プログラム】
・開会のあいさつ 13：00～13：10
学校法人東洋大学 教学担当常務理事 金子 光一
・特別講演 13：10～14：10
「バイオミメティクス技術の社会実装 ～人工関節の開発について～」
京セラ株式会社 研究開発本部 メディカル開発センター センター長 京本 政之 氏
・研究メンバーによる成果報告 14：10～14：55（15分×3件）
①「サイエンス・コミュニケーション実践の展開～子どもの学びを支援するコミュニケーターとしての成長」
東洋大学 文学部教育学科 教授 谷口 明子
東洋大学理工学研究科 建築・都市デザイン専攻 博士後期課程2年 吉沼 大季
②「低分子核酸を感知する免疫体質判定装置の開発研究」
東洋大学生命科学部生体医工学科 教授 北村 秀光、同准教授 大澤 重仁、同准教授 秋元 俊成
東洋大学朝霞研究機器共同利用センター・生体医工学研究センター（兼）大竹 淳矢
③「捕虫機の開発と蚊の忌避行動の理解」
東洋大学理工学部機械工学科 准教授 窪田 佳寛
・ポスター発表 15：10～16：10
※2号館8階：2802・2803教室にて実施（コーヒーブレイク有り）
・閉会のあいさつ 16：10～16：20
東洋大学重点研究推進プログラム・未来を拓くバイオミメティクス プロジェクトリーダー
東洋大学生命学部生体医工学科 教授 合田 達郎
▼東洋大学いのち総合研究機構
https://www.toyo.ac.jp/contents/research/iri/
▼本シンポジウムの問い合わせ先
東洋大学 生体医工学研究センター 事務局
Eメール：bme@toyo.jp
▼報道関係の方による取材の問い合わせ先
東洋大学総務部広報課
TEL：03-3945-7571
Mail：mlkoho@toyo.jp
