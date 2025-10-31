こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
フェリス女学院大学・インドのセントジョセフ大学、ステラマリスカレッジとの国際シンポジウム「南インドを知る―学術・経済交流を見据えた日印の未来ビジョン」を12月13日（土）に開催
フェリス女学院大学（神奈川県／横浜市、学長：小檜山ルイ）は、グローバル教養学部開設を記念して、2025年12月13日（土）にインドのセントジョセフ大学及びステラマリスカレッジとの包括連携協定に基づく国際シンポジウム「南インドを知る―学術・経済交流を見据えた日印の未来ビジョン」を開催します。
シンポジウムは２部構成とし、第1部はベンガル―ルのセントジョセフ大学の専門家から経済発展著しい同地の社会変化について、チェンナイのステラマリスカレッジの専門家から新型コロナウイルス禍後のインドの変化をオンラインで講演します。第2部では外務省・神奈川県・横浜インドセンターより有識者を招き、「政府」「地域」「経済」の領域から現状の日印関係を整理し、今後の展望を共有します。
総合司会は小ヶ谷千穂教授（フェリス女学院大学グローバル教養学部心理コミュニケーション学科主任）が担当します。
使用言語：第1部・英語（日本語要約・日本語訳付き資料有り）、第2部・日本語、会場：緑園キャンパス、入場：無料、形態：会場参加のみ（後日、オンデマンドでの配信を予定）、対象：本学関係者、一般の方※本学関係者以外の方は、事前予約が必要です。申込期限：12月5日（金）9：00まで。
【日時】
2025年12⽉13⽇（土）開演 14：00～17：30 （開場13：00）
【会場】
〒245-8650 横浜市泉区緑園4-5-3 フェリス女学院大学
緑園キャンパス キダーホール
相鉄いずみ野線「緑園都市駅」下車 徒歩約3分
JR横須賀線「東戸塚駅」下車 神奈中バス（緑園都市駅行）約15分 「フェリス女学院」下車 徒歩約1分
【登壇者・内容】
【第1部】14：00～16：00
あいさつ：フェリス女学院大学 小檜山ルイ学長
講演：セントジョセフ大学「多様な南部-南インドにおける都市化と多様な社会の風景」
チャンドニ バンブハニ博士（セントジョセフ大学社会学部）※
講演：ステラマリスカレッジ「コロナ後の南インドにおける女性と社会の変化」
パドマ V マッケルティッチ博士（ステラマリスカレッジ英語学部）※
講演：ステラマリスカレッジ「南インド社会のコロナ後の回復と復興」
シンシア ジュード博士（ステラマリスカレッジ歴史学部）※
質疑応答：要約・総括コメント：アルン デソーサ博士（上智大学）
【第2部】16：05～17：30
講演：「モディ首相訪日の成果とこれからの日印関係」
宮本新吾 外務省南部アジア部長
講演：「横浜とインドの交流と経済発展」
ナリン C アドバニ 横浜インドセンター会長
講演：「神奈川県とタミルナドゥ州との経済交流について」
仁谷浩之 神奈川県産業労働局企業誘致・国際ビジネス課（神奈川県東南アジア事務所派遣）※
質疑応答とディスカッション
閉会の辞：フェリス女学院大学グローバル教養学部学部長 梅粼透
総合司会：フェリス女学院大学グローバル教養学部心理コミュニケーション学科主任 小ヶ谷千穂
通訳：アルン デソーサ博士（上智大学）
※のついた講演者はオンラインでの登壇（事後配信）です。
【入場料】
無料
【申込】
事前予約が必要です。下記よりお申し込みください。申込期限：12月5日（金）9：00まで。