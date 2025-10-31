【全73校より寄附先を指定できる】ふるさと納税で長崎県の未来を担う子どもたちを応援！

株式会社スチームシップ

株式会社スチームシップは、長崎県のふるさと納税業務の一部を受託しています。今回、受託先の長崎県ふるさと納税サイトにて「ながさきの学校応援寄附金」の受付を開始しました。ふるさと納税制度を活用し、あなたが指定した県立の中学校・高等学校・特別支援学校を応援することができます。

「母校を応援したい」「長崎県の子どもたちの学びを支えたい」という想いを形に

「ながさきの学校応援寄附金」は、寄附者が応援したい県立学校を指定して寄附することができます。対象は、長崎県立学校全73校。お寄せいただいた寄附金は、教育環境の整備や特色ある学校活動の推進などに活用され、生徒一人ひとりの学びをより豊かにするために役立てられます。

お礼の品のお届けはありません。しかし寄附を通じて、未来を担う子どもたちへ「応援」という、かけがえのない贈りものを届けることができます。



各学校の寄附金の活用内容や取り組みについては、下記ボタンよりご確認ください。

ながさきの学校応援寄附金 詳細 :https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kanko-kyoiku-bunka/kyoikukikannado/https-www-pref-nagasaki-jp-bunrui-kanko-kyoiku-bunka-nagasakinogakkououen/https-www-pref-nagasaki-jp-bunrui-kanko-kyoiku-bunka-nagasakinogakkououen-overview/752874.html

長崎県教育庁教育政策課より

ふるさと納税を通じて、同窓生や地域の皆さまの想いを「学校の未来づくり」に活かします。県立学校をもっと元気にするため、皆様のあたたかなご支援をよろしくお願いいたします。

寄附概要

名称：ながさきの学校応援寄附金

寄附対象：長崎県立中学校・高等学校・特別支援学校（全73校）

寄附額：1,000円・5,000円・10,000円・50,000円

※申込件数に応じて任意金額で申込可能。長崎県内在住者も申込可能

申込サイト（ふるさとチョイス）はこちら :https://www.furusato-tax.jp/city/product/42000/31?utm_source=nagasakiken&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_42000

長崎県について

異国情緒あふれる港町、豊かな海と山に囲まれた長崎県。江戸時代の開国の歴史をはじめ、多文化が交わる独自の風土を育みながら、近年では離島振興や地域産業の創出にも力を入れています。

ふるさと納税を通じて、長崎の教育・文化・自然に触れ、次世代を担う子どもたちの成長を共に応援していただければ幸いです。

■株式会社スチームシップについて

スチームシップは自治体のふるさと納税業務を支援する会社です。返礼品の企画・開拓・管理や、Webページの立ち上げ・運営、地域事業者への技術支援（AI活用レクチャー等）、カスタマーセンターなどの業務を一括で請け負っています。



私たちの特徴のひとつは地域密着型ということ。地域に拠点をかまえ、地域に根ざして「地域のブランド価値」を上げていく。そして「まちのファンをつくる」という目標を掲げています。事業受託を機に事業所を開設した市町村も多数。自治体や事業者と連携しながら、地域の未来をよりよく輝かせるために支援を続けています。



ミッション：地域から、未来を変えていく。

ビジョン ：地域が積極的に選ばれる社会をつくる。

会社名 ：株式会社スチームシップ

代表者 ：代表取締役 藤山 雷太

本社 ：〒859-3701 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷961番地1 2F

設立日 ：2017年4月13日

資本金 ：1億円

従業員数 ：405名

事業内容 ：地域密着型ふるさと納税支援事業

ホームページ：https://steamship.co.jp/