こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
成蹊大学、初の「夜のオープンキャンパス」を開催 ～夜のキャンパスを体験できる特別な機会～ 2025 年12 月5 日（金）18:00～20:00／高校生・保護者・教員対象
成蹊大学（東京都武蔵野市、学長 森 雄一）は、2025年12月5日（金）に初となる「夜のオープンキャンパス」を開催します。平日昼間の参加が難しい高校生や保護者、教員の方々にもご来場いただけるよう、18:00スタートの開催としました。当日は、授業が行われている5限・6限の時間帯のキャンパスの雰囲気を体験できるキャンパスツアーのほか、進路選択に役立つ大学・入試ガイダンスや個別相談コーナーも設けています。特に進路検討が本格化する高校2年生や、併願校を検討中の受験生にとって、有益な情報を得られる機会となります。
■開催概要
・開催日時
12月5日（金）18：00～20：00 ※最終受付19：30
●開催（受付）場所
成蹊大学6号館3F（東京都武蔵野市吉祥寺北町3-3-1）
●対象
高校生、受験生、保護者、教員
●開催プログラム
・大学ガイダンス（18：30～／19：10～）
・一般選抜入試ガイダンス（18：30～／19：10～）
・個別相談コーナー（随時）
・在学生によるキャンパス見学ツアー（随時）
●申込方法
大学・入試ガイダンスのみ事前予約制、以下の申込フォームより受付
https://www.ocans.jp/seikei/schedule?fid=I48gWe_t
※来場予約および個別相談、在学生によるキャンパスツアーは予約不要
●問い合わせ先
成蹊大学アドミッションセンター
TEL： 0422-37-3533
E-mail： nyushi@jim.seikei.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
成蹊学園企画室広報グループ
TEL：0422-37-3517
FAX：0422-37-3704
メール：koho@jim.seikei.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/