こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【東京薬科大学】泡を作り出す超音波で体を傷つけずにがんの免疫治療を実現～新しい超音波技術で遠隔部位の腫瘍まで縮小に成功～
東京薬科大学の多田塁准教授、根岸洋一教授らの研究グループは、ソニア社との共同研究により、キャビテーション気泡を制御する新しい強力集束超音波技術「Trigger HIFU」が、治療部位の腫瘍だけでなく遠隔部位の未治療腫瘍も縮小させる「アブスコパル効果」を誘導することを実証しました。本研究の成果は、従来のHIFUが主に局所的な効果に限定されていたのに対し、制御されたキャビテーションによる機械的破壊が強力な免疫応答を誘導できることを示し、非侵襲的でありながら原発巣と転移巣の両方を治療できる新しいがん免疫療法の戦略を提示するものです。
1．ポイント
■ キャビテーション気泡を制御する新しい強力集束超音波技術「Trigger HIFU」に対応したソニア・セラピューティクス株式会社（ソニア社）開発の装置を用いた共同研究により、治療部位だけでなく遠隔部位の未治療腫瘍も縮小させることに成功
■ 免疫チェックポイント阻害剤との併用により、単独治療を上回る顕著な治療効果を実証
■ Trigger HIFUにより活性化CD8陽性T細胞が全身の腫瘍を攻撃する「アブスコパル効果」のメカニズムを解明
■ 非侵襲的でありながら原発巣と転移巣の両方を治療できる新しいがん免疫療法の戦略を提示
2．概要
東京薬科大学の多田塁准教授、根岸洋一教授らの研究グループは、ソニア社との共同研究により、キャビテーション気泡を制御する新しい強力集束超音波技術「Trigger HIFU」が、治療部位の腫瘍だけでなく遠隔部位の未治療腫瘍も縮小させる「アブスコパル効果」を誘導することを実証しました。この効果は、治療により腫瘍細胞が免疫原性細胞死（immunogenic cell death）を起こし、傷害関連分子パターン（DAMPs）を放出し、CD8陽性T細胞や樹状細胞が活性化され、全身性の抗腫瘍免疫応答が誘導されることによるものです。さらに、免疫チェックポイント阻害剤（抗PD-1抗体）との併用により、単独治療を上回る顕著な治療効果が得られることも明らかにしました。本研究の成果は、従来のHIFUが主に局所的な効果に限定されていたのに対し、制御されたキャビテーションによる機械的破壊が強力な免疫応答を誘導できることを示し、非侵襲的でありながら原発巣と転移巣の両方を治療できる新しいがん免疫療法の戦略を提示するものです。この発見は、外科手術が困難な深部腫瘍や複数の転移巣を有する患者に対する新たな治療選択肢として期待されます。本成果は、国際学術誌「International Immunopharmacology」に掲載されました。
3．研究背景
がんは日本における死因の第1位であり、患者に負担の少ない非侵襲的かつ効果的な治療法の開発が強く求められています。外科手術や放射線療法などの局所治療は体への負担が大きく、特に転移したがんへの対応が困難です。化学療法は全身に作用するため転移がんにも用いられますが、強い副作用や効果が限定的な場合があるという課題があります。
近年、体外から超音波を集束させて腫瘍を破壊する強力集束超音波（HIFU：High-Intensity Focused Ultrasound）が、メスを使わない治療法として注目を集めています。HIFUは子宮筋腫や前立腺がんなどの治療に既に用いられていますが、これまでは主に局所的な腫瘍破壊にとどまっており、体内の他の場所にある転移巣への効果は限定的でした。
一方、がん免疫療法の分野では、ある部位のがん治療が免疫系を活性化させ、治療していない遠隔部位のがんまで縮小させる「アブスコパル効果」が注目されています。しかし、従来のHIFUでこの効果を十分に引き出すことは困難でした。従来のHIFUは主に60～100℃の高温で腫瘍を熱凝固させますが、この高温は免疫を活性化する重要な分子を変性させてしまい、免疫応答を抑制する可能性があるためです。