一般家庭用レンジフード国内シェアNo.1※1の知識と技術を業務用にも展開するFUJIOH※2 化学物質を低減するVOC低減型空気清浄機を11月4日に発売
クリーンで快適な空気環境を提供
一般家庭用レンジフード供給台数において国内シェアNo.1※1を誇る富士工業株式会社（神奈川県相模原市／厨房機器製造・販売／代表取締役社長 柏村浩介 以下、FUJIOH※2）は、VOC※3低減型空気清浄機を2025年11月4日（火）に発売します。本製品は、獣医療の知見を有する麻布大学、室内環境評価の知見を有する清水建設、空気環境改善の知見を有するFUJIOHの3者が協働開発したもので、VOC成分の低減に特化した革新的な技術を搭載しています。
※1 富士工業グループは、一般家庭用レンジフード供給台数国内シェアNo.1。（2021年4月東京商工リサーチ調べ ODM生産品を含む）
※2 FUJIOHは、富士工業グループの企業ブランドです。
※3 VOC（揮発性有機化合物）は、建材や家具、日用品などから揮発し、室内の空気を汚染する物質の総称です。
【富士工業グループ会社概要】
事業概要：一般家庭用/業務用厨房機器の企画・開発設計・生産・販売・アフターサービス、空気環境改善に関するソリューションの提案・提供
代表者：代表取締役社長 柏村浩介
創立：1941年12月
所在地：神奈川県相模原市中央区淵野辺2丁目1番9号
従業員数：956名（連結従業員数）
グループ会社：富士ホールディングス株式会社
富士工業株式会社
富士工業販売株式会社
フジテックメンテナンス株式会社
株式会社ヒートアンドクール
Fujioh International Trading Pte. Ltd.
芙子帝風商貿（上海）有限公司 (Fujioh Trading Shanghai Co.,Ltd.)
Fujioh Marketing Malaysia Sdn. Bhd.
台灣富士皇股份有限公司（Fujioh Marketing Taiwan Co., Ltd.)
［関連会社］アリアフィーナ株式会社
公式Web：https://www.fujioh.com
※ 富士工業株式会社は富士ホールディングス株式会社の100％子会社です。
本件に関するお問合わせ先
富士ホールディングス株式会社 コミュニケーションデザイングループ
TEL: 042-718-5661
E-MAIL: fujioh.cdg@fujioh.com
VOC低減型空気清浄機（左：外観 右：内部構造イメージ）
空気中に含まれるVOC成分は、アレルギーや呼吸器疾患などの健康被害を引き起こす可能性がある要因の一つとして注目されています。そのため、医療施設では患者と医療従事者の安全確保のために清浄な室内環境の整備が求められています。しかし、居抜き物件での開業が多い中小規模の施設では、換気設備が十分でないことも多く、対策には高額な工事費がかかることがあります。室内環境整備の代替手段として一般的な空気清浄機が使用されることもありますが、化学物質の低減性能は十分ではありません。
そこで、FUJIOHはVOC成分の低減に特化した空気清浄機を協働開発し、家庭用電源に対応した設置が簡単な設計により工事費を抑えることを可能にしました。さらに、室内環境および動物病院における実証試験においては、大幅なVOC成分の低減効果を確認しました。
本製品は、空気中のVOC成分を吸着して取り除くケミカルフィルターを搭載しています。通常はケミカルフィルター4枚での使用を推奨していますが、室内環境の状況に応じて2～4枚に変更可能です。必要最小限のフィルター枚数で使用できるため、ランニングコスト削減につながります。また、改良を重ねた設計により、どの設定枚数でも一定の風量を維持し、安定した空気清浄効果を発揮します。
本製品は医療業界にとどまらず、多岐にわたる事業分野での導入効果が期待できます。例えば、VOCは美術品の劣化を促進する要因とされているため、美術館や博物館において収蔵物の長期保存環境整備への貢献が見込まれます。また、製造業においては、工場内で発生するアウトガス※4対策として、作業環境の改善に寄与する可能性があります。
今後も FUJIOH は「空気を変え、環境を変え、明日を豊かに変えていく。」というブランドビジョンのもと、事業分野ごとのニーズに応じた最適な室内空気環境の実現に取り組んでまいります。
※4 プラスチックや接着剤などの有機材料や梱包材から放出されるガス成分
■フィルターのはたらき
取り込んだ空気中に含まれる化学物質をケミカルフィルターで吸着し、除去。さらに、除準HEPAフィルターによって微細なちり等の粒子物質を取り除き、清浄な空気として室内に戻します。
■製品概要
型名：GCO-S01
価格：オープン価格
発 売 日：2025年11月4日（火）
販売元：富士工業販売株式会社
電源：AC100V（アース付き3心差込プラグ）
■麻布大学概要
麻布大学は、今年で学園創立135周年を迎えます。動物学分野の研究に重点を置く私立大学として、トップクラスの実績を基盤に新たな人材育成に積極的に取り組んでおり、獣医学部（獣医学科、獣医保健看護学科、動物応用科学科）と生命・環境科学部（臨床検査技術学科、食品生命科学科、環境科学科）の2学部6学科と大学院（獣医学研究科、環境保健学研究科）の教育体制の下、ヒトと動物のよりよき関係をつなぐ専門性の高い人材育成を進めていきます。
大学概要：https://www.azabu-u.ac.jp/about/
■清水建設株式会社概要
事業概要：建設事業、不動産開発事業、エンジニアリング事業、グリーンエネルギー開発事業、建物ライフサイクル事業、フロンティア事業
代表者：代表取締役社長 新村 達也
創業：1804年
本社所在地：東京都中央区京橋二丁目16番1号
フィルター
カラー展開（左からマットブラック、マットホワイト）
