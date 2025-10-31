一般家庭用レンジフード国内シェアNo.1※1の知識と技術を業務用にも展開するFUJIOH※2 化学物質を低減するVOC低減型空気清浄機を11月4日に発売

一般家庭用レンジフード国内シェアNo.1※1の知識と技術を業務用にも展開するFUJIOH※2 化学物質を低減するVOC低減型空気清浄機を11月4日に発売