ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、ＹｏｕＴｕｂｅ「ゆるふわちゃんねる」で配信される藤原紀香さんがＭＣの番組「紀香とゆる飲み～日本の「おいしい」お届けします～」に協賛し、ＪＡタウンの食材を使用した番組を配信しています。

１０月２６日（日）に配信された最新回では、藤原紀香さんが地元・兵庫県の淡路島を訪れ、ＪＡタウン「あつめて、兵庫。」で販売中の「灘の赤菊」の生育現場を取材しました。

ＪＡあわじ島灘花卉部会は「秀の極」という鮮やかな大輪を咲かせる品種を育てており、取材後には生産者の方がおすすめの料理屋で、淡路島の日本酒や海鮮を味わいました。淡路島の「農」と「食」の魅力をたっぷりお届けします。



紀香とゆる飲み



配信タイトル：藤原紀香が灘の赤菊の最高峰「秀の極」を求めて淡路島へ

ＵＲＬ：https://youtu.be/zMh54SQePps

【「紀香とゆる飲みin兵庫」公開記念キャンペーン概要】

１．応募期間：令和７年１０月２６日（日）～ １２月２１日（日）２３：５９

２．内 容：期間中に対象商品を購入された方の中から抽選で１名様に藤原紀香さんの直筆サイン入り「枡」をプレゼント（当選者様のお名前も記入いたします ※原則、ご注文時のお名前）さらに、ＪＡあわじ島 灘の赤菊購入者全員に、「ＪＡあわじ島 ほんまもん淡路島たまねぎ」専用800円クーポンをプレゼント

https://www.ja-town.com/shop/e/enorika25/

３．応募方法：対象商品を購入の際、注文コメント欄に「紀香とゆる飲み」と記入 ※当選通知はプレゼントの発送(１月以降予定)をもってかえさせていただきます

４．対象商品：ＪＡあわじ島 灘の赤菊 https://www.ja-town.com/shop/g/g5401-minakoikoi121/

※現在再販にむけ在庫確認中

５．対象ショップ：「あつめて、兵庫。」

【番組概要】

タイトル：紀香とゆる飲み～日本の「おいしい」お届けします～

公開媒体：ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル ゆるふわちゃんねる

https://youtube.com/@yurufuwa_time

内 容：藤原紀香さんと豪華ゲストが「ＪＡタウン」のお酒や食材を味わいながら展開するトーク番組

配 信 日：日曜日 １８時 ※諸事情により配信日時が変更になる場合があります。

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/ja_jatown