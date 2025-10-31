かわいくて使いやすい理由は、丸みを帯びた三角形でした。ベビー用「さんかく食器セット」2025年11月下旬 新発売

食べさせやすさ・食べやすさ・使いやすさにとことんこだわった、理想のカタチです。お子さまへ離乳食をあげるときの「集めやすさ」「すくいやすさ」「持ちやすさ」、またお子さま自身の「食べやすさ」を追求した結果、機能性とかわいらしさを両立する、“角をほどよく丸めた三角形”の形状にたどり着きました。約60年にわたりベビー用プラスチック製食器を開発・販売してきた当社において、三角形をもとにしたベビー食器は本製品が初めてです。また当社調べでは、ベビー用食器セットを所有する人の約48％が、出産祝いなどの「お祝いの品」としてプレゼントされていることから(※1)、贈り物に相応しいボックスセットに仕上げました。落ち着いた配色のシンプルで上質なパッケージを開けると、もう一枚、中包装を施しています。贈答品らしい特別感と、開ける瞬間のワクワク感をご提供できるようにとデザインしました。ラインアップは、8点と10点セットの2種類を展開します。離乳食初期から長く使える食器とカトラリーの8点セットをベースに、10点セットでは当社品で実績のあるベビー用ストローマグ「ラクマグ はじめてストロー」と、撥水加工を施した食事用エプロンを組み合わせました。カラーには、近年のシンプル・ナチュラルトレンドを踏襲したワントーンと、食卓を彩るカラフルの2タイプをご用意しました。出産祝いに贈りたくなる、もらってうれしい一品です。(※1)2022年3月コンビ調べ(WEB調査、n＝279) ※ベビー食器セットには、ベビー用調理セットを含みます。