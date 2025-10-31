こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
かわいくて使いやすい理由は、丸みを帯びた三角形でした。ベビー用「さんかく食器セット」2025年11月下旬 新発売
赤ちゃん用品の製造及び販売等を行うコンビ株式会社(本社:東京都台東区 代表取締役社長:松浦康詞)は、ギフト需要に適したかわいいデザインと実用的な使いやすさにこだわった丸みある三角形の「さんかく食器セット」を、2025年11月下旬より、全国のベビー用品店、オンラインショップなどで販売開始します。
食べさせやすさ・食べやすさ・使いやすさにとことんこだわった、理想のカタチです。
お子さまへ離乳食をあげるときの「集めやすさ」「すくいやすさ」「持ちやすさ」、またお子さま自身の「食べやすさ」を追求した結果、機能性とかわいらしさを両立する、“角をほどよく丸めた三角形”の形状にたどり着きました。約60年にわたりベビー用プラスチック製食器を開発・販売してきた当社において、三角形をもとにしたベビー食器は本製品が初めてです。
また当社調べでは、ベビー用食器セットを所有する人の約48％が、出産祝いなどの「お祝いの品」としてプレゼントされていることから(※1)、贈り物に相応しいボックスセットに仕上げました。落ち着いた配色のシンプルで上質なパッケージを開けると、もう一枚、中包装を施しています。贈答品らしい特別感と、開ける瞬間のワクワク感をご提供できるようにとデザインしました。
ラインアップは、8点と10点セットの2種類を展開します。離乳食初期から長く使える食器とカトラリーの8点セットをベースに、10点セットでは当社品で実績のあるベビー用ストローマグ「ラクマグ はじめてストロー」と、撥水加工を施した食事用エプロンを組み合わせました。カラーには、近年のシンプル・ナチュラルトレンドを踏襲したワントーンと、食卓を彩るカラフルの2タイプをご用意しました。出産祝いに贈りたくなる、もらってうれしい一品です。
(※1)2022年3月コンビ調べ(WEB調査、n＝279) ※ベビー食器セットには、ベビー用調理セットを含みます。
【製品概要】
大人が「食べさせやすい」「持ちやすい」「使いやすい」 こばちと2種類のスプーン
角とスプーンがぴったりフィットし、少量の離乳食でもきれいに集めやすい仕様。また量の目安がわかりやすいよう、一般的な離乳食レシピ本の表記に合わせて「約大さじ１」毎に目盛りを付けています。
三角形をベースに縁に向けて広がる形は、手に馴染んで持ちやすい。お子さまがすすり飲みできる「ラッパ形状」は、出汁などのスープも注ぎやすく、実用的です。
すりつぶしができるスプーン
仮置きができる
かさねてスッキリ収納
自分で「食べやすい」 さんかくおさら
離乳食後期～お子さま自身で手づかみ食べを始める時期(生後9カ月頃)から活躍する「さんかくおさら」。丸みを帯びて反り返った角は、スプーンとフィットして食べ物をすくいやすく、また全体をハの字形状にすることで、ひっくり返りにくい仕様です。
数種類の食品を並べたワンプレート使用を想定したスマイル形の仕切りは、あえて端まで仕切らず、どの角でもスプーンですくいやすくしました。わずかな傾斜を設けることで、お子さまの力でも食べ物を手前に寄せやすく、裏面3箇所に滑り止めが付いているので安定してご使用いただけます。
離乳食初期から長く使える
【製品詳細】
さらに詳しい製品の情報はこちら▶https://www.combi.co.jp/store/tableware/set/g/g117510/
https://digitalpr.jp/table_img/2002/121470/121470_web_2.png
さらに詳しい製品の情報はこちら▶https://www.combi.co.jp/store/tableware/set/g/g118021/
製品に関するお問い合わせ先：コンシューマープラザ TEL：048‐797‐1000
本件に関するお問合わせ先
コンビ株式会社 経営企画室 広報 青山
TEL：03‐5828‐7607
FAX：03‐5828‐7662
Mail：pr@combi.co.jp
関連リンク
8点セット さんかく食器セット
https://www.combi.co.jp/store/tableware/set/g/g117510/
10点セット さんかく食器プレミアムセット
https://www.combi.co.jp/store/tableware/set/g/g118021/
※画像はイメージです。その時期に適した食材・メニューを示すものではありません。
製品に関するお問い合わせ先：コンシューマープラザ TEL：048‐797‐1000
